El Gobierno de Castilla-La Mancha, a Núñez: “La igualdad no le importa nada, lo que ya sabemos por sus pactos con Vox”

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha querido responder hoy a las polémicas palabras de Paco Núñez, presidente del PP regional en las que culpaba a Pedro Sánchez y a las negociaciones para la amnistía de la desigualdad entre hombres y mujeres.

“El señor Núñez quiso embarullar comparando los derechos de una mujer catalana con una mujer castellanomanchega. Le quiero pedir que no frivolice con un asunto tan serio como es la igualdad en el que tenemos que estar todos unidos. No vamos a caer en su engaño, estamos en un momento en que lamentablemente se quiere dar pasos atrás en igualdad, y como sociedad no lo podemos permitir”, ha subrayado.

Dicho esto, la portavoz ha remarcado que sus declaraciones “demuestran que la igualdad entre hombres y mujeres no le importa absolutamente nada”, algo que “ya nos ha enseñado con sus acuerdos con Vox, pero que él se empeña en recordar cada vez que tiene ocasión”.

En este sentido, ha abundado en que el camino para conseguir la plena igualdad de género empieza por “no confundir” y por dar “pasos firmes y contundentes” y por tomar medidas “valientes como las del gobierno de Castilla-La Mancha para cerrar las brechas de género”.

“Nuestra comunidad es locomotora de igualdad y lo que necesitamos es unidad para seguir manteniendo una voz que se escuche alto y fuerte, no voces que frivolizan para intentar conseguir sus propios intereses políticos”, ha concluido.