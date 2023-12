Ignacio Escolar, Premio a la mejor Información que estrena la Asociación de Acceso Justo al Medicamento

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ha recibido hoy uno de los premios que por primera vez entrega la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM). Según ha resaltado el presidente de esta organización, Juan José Rodríguez Sendín, quien le ha hecho entrega del galardón en el Ayuntamiento de Noblejas (Toledo), este reconocimiento se otorga por su labor de información y divulgación al frente de este periódico digital.

Con esta categoría, la AAJM quiere reconocer la labor de los profesionales y de los medios de comunicación a la hora de informar de una manera “rigurosa, contrastada y veraz” sobre temas de salud, así como la importancia de “divulgar y concienciar a la sociedad del buen uso y acceso a los medicamentos necesarios, siempre con el objetivo de promover la sanidad pública”.

“Ignacio Escolar siempre ha destacado por la defensa de la sanidad pública y por la trasparencia en el contrato con la industria”, ha subrayado, destacando algunas informaciones de elDiario.es como “Sanidad se alinea con dos farmacéuticas para ocultar el precio de medicamentos pagados con dinero público” o “Cómo las farmacéuticas relanzan a precio de oro fármacos que ya existen”.

Además del propio Rodríguez Sendín, han intervenido también en el acto el presidente de honor de la asociación, Fernando Lamata; el alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez Crespo; el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono; el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo; la presidenta de PACME, Celestina Santiago; e Irene Jiménez, de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El evento se ha celebrado en el Ayuntamiento de la localidad toledana de Noblejas y en el mismo también han sido galardonados la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y el Servicio de Inmunología del Hospital Clinic de Barcelona.

El acceso equitativo, “cuestión de vida o muerte”

La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento es una entidad de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, que defiende el acceso equitativo a medicamentos seguros y asequibles, ya que, no solamente “puede ser una cuestión de vida o muerte” sino que también es fundamental para “mejorar la calidad de vida”.

Considera que son muchos los factores que contribuyen a la falta de acceso a los medicamentos: la pobreza, el no disponer de sistemas públicos de salud de cobertura universal y el uso abusivo de las leyes de propiedad intelectual o patentes de medicamentos.

“El gravísimo problema de la falta de acceso a los medicamentos no es exclusivo de los países pobres o en vías de desarrollo, sino que también ha llegado ya a los denominados países desarrollados”, refiere esta asociación.

A este respecto, argumenta que actualmente existe una “presión insoportable” de algunas compañías farmacéuticas debido a su “posición dominante” en base a las patentes otorgadas por los gobiernos, que “están rompiendo los equilibrios tradicionales al poner unos precios injustificados y abusivos”.

“El abuso de la patente por parte de las compañías farmacéuticas al fijar precios altísimos y desproporcionados, hace que la barrera de acceso sea el precio y no el coste. La dificultad de financiación de estos medicamentos no está en el coste de la fabricación, ni en el coste de la investigación, si no en el precio que ponen los fabricantes que llega a ser 20, 30 y más de 100 veces superior del coste de fabricación y de investigación”, explica. Por todo ello, trabaja en la monitorización de problemas de acceso a los medicamentos y de la evolución de los costes, los precios las ganancias de los laboratorios.