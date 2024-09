IU denuncia que una nueva casa de apuestas en Guadalajara viola la ley por estar cerca de un bar con tragaperras

Izquierda Unida advierte de que la apertura de una casa de apuestas en Guadalajara “no es legal”, según lo estipulado en la ley regional del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, por su cercanía con un bar en el que hay una máquina tragaperras, a unos cien metros. Así lo explica José Morales, portavoz local del partido en el municipio, que además señala que su apertura podría tener “implicaciones” a nivel regional.

Morales explica que la ley castellanomanchega define cuatro tipologías del local de juego, entre los que se encuentran los locales de hostelería con máquinas 'tipo B'. “La cuestión es que la ley dice que la distancia mínima debe ser de 150 metros con los locales de juego” para abrir otro, señala. “No especifica qué locales, sino que son todos”, resalta.

Desde IU resaltan que así lo define la ley en sus artículos 19 y 20. En el primero de estos artículos, la normativa regional señala que son “locales” donde se permite jugar a los casinos de juego, establecimientos de juego, zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales, y también establecimientos de hostelería. Son estos los únicos locales en los que podrán “organizarse, explotarse y practicarse” los juegos permitidos.

En el artículo 20, por otro lado, se señala que los locales deben ubicarse “a menos de 150 metros de distancia de otro local de juego ya autorizado”, sin distinguir entre los tipos. Sí hay una distinción en la ley en cuanto a la distancia con centros escolares. La ley explica que no pueden ubicarse a menos de 300 metros de centros oficiales de enseñanza, casinos de juego, establecimientos de juego y zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales. No menciona a hostelería. “Si no mencionas de forma explícita que no lo incluye, entonces entran los locales de hostelería con tragaperras”, interpreta el coordinador de IU. “Esta es nuestra tesis”.

“He comprobado personalmente que este casino está a unos 100 metros de un bar en el que hay una máquina de tragaperras”, asevera Morales. El nuevo local en cuestión se encuentra entre las calles Arrabal del Agua y Chorrón, en la capital. Se trata de un local que se traslada de su ubicación actual frente a un instituto. “Tienen que renovar licencia, no lo pueden hacer en la ubicación que tenían y están buscando ubicación alternativa”, explica.

Desde IU afirman que si se impide la apertura de este local, se puede “abrir la vía” a una normativa más restrictiva en cuanto a la apertura de este tipo de locales. “Si hacemos una aplicación estricta de lo legislado, publicado y en vigor, para poner mucho más difícil tanto las nuevas licencias de salones de juego, como las renovaciones y cambios de ubicación de las que estén cerca de entornos educativos”, asegura Morales. Lo que proponen desde IU es aplicar la ley para que este tipo de establecimientos se vayan a lugares “menos atractivos” o que, sencillamente, les sea imposible instalarse.

Si se aplica esta distancia con los locales de hostelería que tienen una máquina tragaperras, asegura Morales, “a lo mejor resulta que en Castilla-La Mancha no hay suelo en sitios poblados que no esté a menos de 150 metros de un bar con máquina tragaperras y puede complicarle mucho la existencia al mandarlos a periferias mucho menos lucrativas y alejarlos del alcance de los jóvenes”, señala.

Apuntan a “falta de control suficiente”

Por su parte, el coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, apunta a que estas situaciones “se puedan estar dando por una falta de control suficiente ante la apertura de estos centros”. “Esperamos que desde la Junta se haga una vigilancia más exhaustiva y que en estos casos en los que la literalidad de la ley impide que una instalación de casas de apuesta se pueda instalar en esa ubicación que ha escogido esta empresa, pues que se aplique la ley con la literalidad”, afirma Mellado.

IU considera que la ley en la región es “buena” y protege de “forma razonable” los intereses de las “personas más vulnerables que son las que se suelen ver afectadas por la actividad de este tipo de empresas”. Pero, añade Mellado, “lo necesario ante una ley que es adecuada es una aplicación también adecuada”.

Este medio se ha puesto en contacto con la consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que tiene competencias en materia de juego, para valorar lo que expone Izquierda Unida, sin recibir respuesta por el momento. También ha contactado con la empresa del casino cuya ubicación se cuestiona, Jokerbet, también sin recibir respuesta.

Falta de inspectores de juego

Esta denuncia se produce tan solo una semana después de que el Gobierno regional anunciara la puesta en marcha de un programa de formación del personal docente en materia de juego responsable para que pueda, a su vez, sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos de una práctica inadecuada.

Lo anunció el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en relación con la nueva Ley del Juego que esta comunidad autónoma aprobó hace tres años en paralelo a la suspensión de nuevas licencias de establecimientos hasta 2027.

La nueva normativa establece medidas relativas a la publicidad y a la distancia de los establecimientos en relación con los colegios y entre los locales entre sí, y da la posibilidad a los ayuntamientos de declarar en sus términos municipales zonas saturadas de locales de juego. El Ejecutivo regional precisa que el 55% de la población juega, una cifra seis puntos por encima de la media nacional, y el 15% de los jugadores son menores de 35 años.

Se trata de datos “demoledores”, apunta Silvia Fernández Alcántara, miembro del del Secretariado Regional de STAS-CLM. “Desde el sindicato llevamos años alertando al gobierno de esta grave situación y denunciando la falta de recursos humanos en la inspección del juego”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tan solo dispone de tres inspectores/as de trabajo para los cerca de 200 establecimientos de juego de toda la comunidad autónoma, según figura en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Administración Regional, que depende de los Servicios Centrales de Toledo.

“Estos tres inspectores están desbordados de trabajo, deben realizar las funciones de inspección y control por toda la comunidad autónoma, lo cual resulta un auténtico despropósito”, denuncian desde el sindicato.

Consideran en STAS-CLM que la vigilancia, la inspección y el control que ejercen estos agentes de la autoridad es “la clave para la prevención y detención de la ludopatía” en nuestra comunidad, por ejemplo en la prohibición de la entrada a menores de edad o personas inscritas en el registro de interdicciones de acceso al juego.

Además, alega que la intervención del personal funcionario inspector del juego supone una garantía del cumplimiento de la normativa de juego en Castilla La Mancha para evitar la impunidad de estas empresas en caso de cometer cualquier irregularidad.

Con el fin de abordar esta “severa problemática” vuelven a pedir al Gobierno de García Page, como una cuestión prioritaria, la creación de los puestos de inspector/a de juego que sean necesarios en cada una de las cinco provincias.