El PSOE acusa a la alcaldesa de Guadalajara de echar al exalcalde del balcón del Ayuntamiento en el chupinazo

El PSOE de Guadalajara ha acusado a la alcaldesa de la capital alcarreña, la 'popular' Ana Guarinos que gobierna gracias a Vox, de “echar literalmente” al exalcalde y actual concejal del grupo municipal socialista, Alberto Rojo, del balcón del Ayuntamiento durante el chupinazo de las Fiestas y Ferias de la localidad. Una situación “inaudita, vergonzosa y denunciable”, señalan los socialistas. Rojo ha lamentado la situación y ha explicado que “hay que evitar los sectarismos, no me parece bien que al que ha sido alcalde de Guadalajara no se le haya permitido entrar en el balcón del Ayuntamiento, lo digo con preocupación desde el punto de vista institucional”.

Rojo ha puesto en valor que “siendo alcalde de Guadalajara, me sentía satisfecho de que exalcaldes de la ciudad subieran al balcón del Ayuntamiento, así lo fomenté y lo propicié, como he visto hoy a mi amigo José María Bris, al que sí se le ha permitido entrar y a mí no. Siempre trabajamos porque nuestra ciudad fuera libre de sectarismos, y desde luego, lo vivido ayer no es el camino”, señala.

Desde el grupo municipal resaltan que es “tradición” que quienes hayan sido alcaldes de la ciudad disfruten del chupinazo y pregón de ferias desde el balcón del Ayuntamiento. Pero en un comportamiento “inaceptable” por parte de Guarinos, afirman que sólo le permitió la entrada a José María Bris, que fue alcalde del PP entre 1992 y 2003, y “echando a Alberto Rojo, tal y como él mismo ha indicado”.

Desde el Grupo Municipal Socialista se denuncia, además, que en el acto de ayer, la alcaldesa Ana Guarinos “tampoco permitió la entrada a ningún otro cargo socialista”, echando igualmente a una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha, como es Sara Simón, e invitando, por otro lado, a diputados regionales del Partido Popular y de Vox. Más comportamiento “inaceptable” para los socialistas.

El PSOE afirma que las parcelas de las atracciones han “cedido”

Por otro lado, el Grupo socialista ha denunciado el “caos organizativo” del Gobierno municipal, ya que han “cedido” las parcelas donde se han instalado las atracciones de feria. Esto se debe a una “falta de previsión” de la alcaldesa.

“Es evidente que esta situación se produce por una falta de preparación previa de la parcela, que ha provocado que el terreno ceda y que se hayan tenido que retirar de allí las atracciones, con el consiguiente trastorno que supone para los feriantes, que nos consta ya han mostrado sus quejas por esta circunstancia”, indica De Luz.

La portavoz socialista explica que, antes de instalar nada en esta parcela, es necesario tratarla. “El año pasado, el equipo de Alberto Rojo nos preocupamos y ocupamos de apisonarla y de realizar un estudio geotécnico para garantizar que todo estuviera en orden, y evitar posibles situaciones como la que sucedía ayer”.

En este sentido, De Luz ha querido adelantarse a posibles reacciones por parte del Gobierno municipal a las lluvias caídas, recordando que “ya el año pasado tuvimos fuertes episodios de lluvias durante los días previas y no hubo que lamentar ningún percance, y el motivo está claro, el año pasado se trató y preparó la parcela, y éste, no”.