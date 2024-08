Trabajadoras de la limpieza y de ayuda a domicilio de Albacete exigen “dignidad y respeto” a las patronales

Ls sindicatos representativos de las trabajadoras de la limpieza y de la ayuda a domicilio de Albacete, CCOO-Hábitat y UGT-FeSMC, han iniciado hoy un un calendario de movilizaciones para tratar de forzar a las patronales FEDA y ASPEL a volver “cuanto antes y con una propuesta digna” a la mesa de negociación del convenio colectivo del sector, rota desde el pasado mes de junio ante “la misérrima subida salarial” planteada por las organizaciones empresariales.

El incremento salarial medio pactado en todos los convenios colectivos negociados en Albacete está entre el 10,5% y el 11,00% en tres años, informan desde los sindicatos.

Pero en el convenio de la limpieza y la ayuda a domicilio, que afecta a unas 3.500 personas, de las que más de 3.000 son mujeres, apenas ofrecían un 1,5% para este año. “La oferta patronal es inaceptable e incluso denigrante. Después de diez meses, no hemos avanzado nada. Es algo inaudito. Y no solo no hemos avanzado nada, sino que lo que propone la patronal es un incremento irrisorio, poco más de un 1% anual”.

Y todo esto, “con reducciones de derechos que actualmente se tienen consolidados en el convenio”, denuncian Gloria Lozoya, secretaria general de CCOO-Hábitat en Albacete; y Félix Frutos, responsable sectorial regional de UGT-FeSMC.

Un sector “condenado a perder poder adquisitivo”

Ambos sindicatos se han reunido en la última quincena con sus delegadas del sector (casi todas son mujeres) para analizar la situación y planificar el proceso de movilizaciones a llevar a cabo para conseguir que FEDA y ASPEL acepten aplicar también a las 3.000 trabajadoras de la limpieza y a las 500 auxiliares de ayuda a domicilio de la provincia de Albacete el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado por CEOE-CEPYME y CCOO y UGT para los años 2023-2024 y 2025.

“El AENC plantea subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto en 2024 como en 2025, con cláusula de revisión para incrementarlas un 1% adicional a fin de mantener el poder adquisitivo si el IPC de cada año terminara siendo superior a lo pactado. Prácticamente todas las patronales de todo el país y de todos los sectores están ateniéndose al AENC e incluso pactando subidas superiores a las acordadas por CEOE-Cepyme con las confederaciones sindicales de CCOO y UGT”, exclaman desde los sindicatos.

Pero en la limpieza y la ayuda a domicilio, continúan, dos sectores muy feminizados a los que la patronal estatal ASPEL -y la provincial FEDA “por puro y vergonzante seguidismo”- condena a perder poder adquisitivo e incluso a la pobreza, porque, “además de salarios muy bajos, cuatro de cada cinco trabajadoras del sector tienen contratos a tiempo parcial”, denuncian los sindicatos.

Las movilizaciones seguirán el jueves día 12 de septiembre, en plena Feria de Albacete, frente al stand de la patronal; y concuirán el día 24 de ese mismo mes de nuevo ante la sede de FEDA. “Confiamos en que FEDA y ASPEL reflexionen y que el conflicto no tenga que ir a más”, concluyen Lozoya y Frutos.