El tándem Ramón García-Ibai en las Campanadas de 2022 para volver a “cerrar un círculo generacional”

Ibai Llanos y Ramón García cerraron “un círculo generacional” en la retransmisión que hicieron la pasada Nochevieja en Twitch desde la Puerta del Sol. El mítico presentador recordó que sus primeras 'campanadas' televisivas fueron en 1995 junto a Ana Obregón, el mismo año en el que nació el streamer. Ese día, Ramontxu lució una pajarita multicolor que, más de un cuarto de siglo después, cedió a Ibai para dar junto a él la bienvenida a un 2022 que también van terminar juntos.

Lo van a hacer de nuevo frente a cientos de miles de espectadores, a través de una plataforma que ha revolucionado la comunicación 'online' y que el presentador de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha no ha querido dejar de lado. Ramón García ha dado las Campanadas en televisión hasta en 16 ocasiones -14 en TVE- y va a alcanzar ahora su segunda retransmisión en Twitch, donde el año pasado consiguió junto a Ibai unas cifras de récord que probablemente superen en esta nueva cita.

“El año pasado nos salió muy bien”, destaca García en una entrevista con este medio en la que reconoce que fue él quien propuso al joven streamer comerse juntos las 12 uvas. “Cuando vi a Ibai en las primeras campanadas que retransmitió en casa, con cinco amigos comiendo pizza, le siguieron 400.000 personas... pensé que me estaba perdiendo algo”, señala el conductor de 'En Compañía', quien afirma no ser consumidor de Twitch o plataformas de este tipo “por edad y falta de tiempo”.

Sin embargo, empezó a maquinar la idea de dar las Campanadas con Ibai junto a un productor amigo suyo. “Lo conocía de oídas. Me había llamado para entrevistarme en alguna ocasión y no había podido. Pensé en que habláramos con él y juntar así a dos generaciones: la mía, que es la veterana con la capa de toda la vida, y la de Ibai, que arrastra desde un chaval de 5 años hasta gente más adulta”, explica Ramontxu, que se define a sí mismo, entre bromas, como “el campanero mayor del reino”.

Además, el presentador vasco apunta que “muchos streamers y youtubers tienen su mente la televisión que veían de niños”, en la que él fue un principal protagonista con programas como '¿Qué apostamos?' o el 'Grand Prix', que también planea relanzar junto a Ibai Llanos. Tras el “sí rotundo” del streamer, se pusieron manos a la obra para ofrecer las Campanadas de 2021 desde la Puerta del Sol. “Fue una sorpresa enorme para todos. Vimos los datos de audiencia al terminar y le dije que el año que viene había que volver a hacerlo”. Así va a ser.

“Le pido a los nietos que les pongan Twitch a sus abuelos en la televisión”

García se siente “muy orgulloso” de su adaptación a este nuevo canal y anima a que “nietos e hijos se lo pongan a los más mayores para que lo vean en pantalla grande, no en la del móvil”. “He hablado con abuelos para explicarles que igualmente que en otras cadenas, también se ven las Campanadas en la tele con este canal -Twitch-”, subraya con la satisfacción de haber conseguido que seguidores de edad más avanzada, como los que protagonizan el programa que conduce en la televisión regional, se hayan sumado a sus campanadas 'online'.

“Es amoldarse a los tiempos”, recalca el presentador, que recuerda que “el consumo -de contenidos audiovisuales- ha evolucionado mucho” y que “si hay una retransmisión que une a toda la familia son las Campanadas, porque estamos todos juntos”. “Esa era mi idea, yo quería volver a juntar a toda la familia alrededor de un acontecimiento muy televisivo. Me da igual la plataforma, el tema era intentar englobar a todos y esta era la fórmula”, apunta.

En este sentido, mantiene que está “siempre pendiente de todo” porque le gusta “aprender de las cosas nuevas y de la gente joven”. “Es un error gravísimo pensar que no se aprende de los más jóvenes y que solo se hace de los veteranos. Es al revés. El que no le siga la pista a los más jóvenes se queda descolocado”, insiste García, que bromea con “el pifostio” que tienen Ibai y sus compañeros mientras preparan la retransmisión. “Empezamos a las 22.00 horas y estos chicos hablan por los codos. Hablamos un poco de todo, que es lo divertido. Ellos lo hacen más de sus concursos y sus líos y a mí me ponen al día. Intentamos picar algo antes, aunque yo nunca ceno, siempre lo hago después de las Campanadas”, añade Ramontxu.

Contra la soledad

Por otra parte, preguntado por sus deseos de cara al año que viene, el presentador espera que “las instituciones y la administración se den cuenta de que la soledad es otra pandemia” de la que él afirma que “ya hablaba antes de la COVID”. “Cada vez hay más gente sola, hay que prestar especial atención a los mayores que son los más vulnerables. Yo tengo devoción por ellos, son los que nos siguen masivamente cada tarde -en 'En Compañía'-”, señala García, al tiempo que insta a “no olvidar a la gente joven”, pues “,cada vez más por la forma de vida, socializan menos y la gente se queda dentro de su cascarón, lo que da lugar también a problemas de salud mental. Hay que luchar contra ello”.

Así, valora el trabajo “social” que llevan a cabo con el programa que conduce en la televisión pública castellanomanchega, pues a su juicio supone “una ayuda real a las personas”. “Nosotros lo vemos cuando ayudamos. Muchas veces me toca el corazón, soy el primero que lloro, y a veces me veo reflejado en algunas historias que cuentan. Descubres vidas durísimas que hacen valorar que lo que tienes es muy bueno, y que hay que dejar de quejarnos de que no haya wifi o por otras chorradas, que hay que dar valor a las cosas realmente importantes”, manifiesta sobre un programa del que afirma que han salido ya “800 parejas”.