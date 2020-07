Castilla-La Mancha

Unos 2.500 vehículos han participado en la manifestación convocada por la Plataforma Pro Servicios de la Comarca de Tomelloso este sábado para reclamar la incorporación de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital de Tomelloso.

La marcha concluyó a las puertas del centro hospitalario en el que se leyó un manifiesto muy crítico. “Nos niegan la UCI, nos niegan el pleno desarrollo de este hospital, hospital que desde que nos lo concedieron, lo están dejando morir poco a poco”, denunciaban ya que, añadían, “desde su construcción sigue su plan funcional sin cumplirse al 100%”.

Los vecinos recordaron que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, “dijo que para poner la UCI hacía falta crear 56 puestos de trabajo, como si eso fuera imposible, ¿es que no hay dinero en la Junta para invertir en Sanidad? ¿es que es un problema crear puestos de trabajo en la Sanidad Pública para que esta sea de calidad? ¿Es que hay recortes en Sanidad?”, preguntaban. Aseguran no conformarse con la Unidad de Críticos concedida. “Una unidad polivalente que ya existe en cierta medida, es con lo que nos quieren conformar, pero no nos conformamos”.

A esta negativa por parte del Gobierno regional, suman los vecinos otras más. “No es solo la negativa de la UCI, es la negativa de análisis de las muestras en nuestro laboratorio, la falta de hemodiálisis, la falta de nefrología, la falta de oncología, de anatomía patológica, de neuropediatra… nos están dejando sin servicios y por eso más de 10.000 personas adscritas a este hospital se han cambiado al de Alcázar o al de Manzanares”.

En este punto reclamaron al Gobierno castellanomanchego “voluntad política y presupuesto” para apostar por el Hospital General de Tomelloso y por la comarca. “Y que dejen ya de discriminarnos, estamos cansados de esta historia injusta que lleva repitiéndose desde hace ya más de 30 años, de gobiernos autonómicos que no han atendido a esta población en sus justas reivindicaciones”.

También quisieron aclarar su condición de plataforma ciudadana. “Somos vecinos y vecinas de Tomelloso, personas normales, de distintos ámbitos y que nos hemos unido para reivindicar los servicios e infraestructuras que esta comarca necesita para su desarrollo y prosperidad. No nos mueve ningún interés personal ni particular. Somos una asociación apolítica”, aclaraban los convocantes.

Durante la reivindicación dejaron claro que tampoco les vale, y así lo aseguraron durante la lectura del manifiesto “hablar de los recortes del Gobierno anterior y de que quería privatizar el hospital. Eso conseguimos pararlo, y ahora Tomelloso y su comarca lo que quieren es que la situación se revierta y cumplir al 100% el Plan Funcional del Hospital”, insistían.

Aprovecharon para mostrar “el agradecimiento a todos los sanitarios y todos los trabajadores que han estado aquí, en el Hospital General de Tomelloso, trabajando hasta el agotamiento para sanar, atender y cuidar a todos los que han tenido que enfrentarse a esta terrible pandemia que hemos vivido y sufrido tan duramente en esta comarca”.

También recordaron la labor de aquellas personas y colectivos que han apoyado la manifestación, desde la Asociación de Empresarios de la Comarca de Tomelloso, la Asociación Española Contra el Cáncer, el colectivo las Supernenas o Soniles “por las facilidades que nos ha dado en el montaje de la megafonía, al pequeño comercio de Tomelloso que ha cerrado sus establecimientos en la tarde de este sábado para acompañarnos y apoyar esta manifestación”, a la Coordinadora por la Sanidad Pública.

Finalmente destacaron la presencia en la manifestación de la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, del alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez, del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Tomelloso, Javier Navarro y demás miembros de la Corporación Municipal o de los representantes políticos de Ciudadanos e Izquierda Unida, así como de los ciudadanos de Argamasilla de Alba, Socuéllamos y Pedro Muñoz.

Al director general de Salud Pública de la Junta, Juan Camacho, que hoy comparecía para hablar del brote de coronavirus detectado en Albacete, le preguntaban por la manifestación en Tomelloso. "Todos queremos la mejor Sanidad para los ciudadanos pero hay que ser cautos, evaluar los recursos y en su momento, actuar de forma serena".

En todo caso, aseguraba que el hospital de Tomelloso y toda la Gerencia Integrada en la zona "han dado respuesta extraordinaria técnica, sanitaria y humana durante la pandemia" en el que, ha reconocido, "ha sido uno de los focos más castigados".