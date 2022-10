UGT lanza una campaña para la prevención y atención de los accidentes in itinere

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en materia de Prevención de Riesgos Laborales, UGT Castilla-La Mancha ha iniciado una campaña de sensibilización sobre los accidentes in itinere y sobre la necesidad de atender y prevenir este tipo de siniestros.

UGT, a través de su Secretaría de Salud Laboral, ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir profundizando en los accidentes in itinere y es que detrás de ellos, en muchas ocasiones, hay riesgos psicosociales como el estrés o el agotamiento, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Según las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo, las correspondientes al periodo enero-agosto de 2022, en la región se han producido 1.291 accidentes en el trayecto al centro de trabajo, un 6,6% menos que en el mismo periodo de 2021. De ellos, 1.269 fueron leves, 16 graves y 6 mortales, dos fallecimientos más que el año pasado. La provincia con más accidentes fue Toledo, con 381; seguida de Guadalajara, con 282; Albacete, con 258; Ciudad Real, con 213; y Cuenca, con 96.

El sindicato, en colaboración con la Junta de Comunidades a través del Consejo de Diálogo Social, ha elaborado un vídeo en el que explica que, desde el año 2017, solo en Castilla-La Mancha se han producido algo más de 9.000 accidentes en el trayecto al centro de trabajo. En él también se aborda la necesidad de realizar evaluaciones psicosociales a las plantillas para detectar el estrés y las recomendaciones de seguridad vial que debe respetar cualquier persona que se pone detrás de un volante.

UGT Castilla-La Mancha ha insistido en que los riesgos psicosociales influyen mucho en este tipo de accidentes. Aquí el sindicato aboga por introducir en las empresas medidas de flexibilización de horarios que aminoren la presión entre los trabajadores y trabajadoras, sin olvidar la “constante lucha” contra la precariedad laboral, causa en buena medida de las altas cifras de siniestralidad.

En base a su experiencia, el equipo técnico de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha ha detectado que a veces las empresas y las mutuas se niegan a reconocer como tales los accidentes in itinere. Según el sindicato, hacen una interpretación “muy relativa” de la ley para intentar que el accidente de tráfico no sea calificado como in itinere y así no tener que afrontar los gastos que representa, llegando a ocurrir que sea el trabajador el que demuestre que el accidente se ha producido en el trayecto a su centro.