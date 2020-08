UGT reclama el protocolo de protección para los trabajadores de centros socio-sanitarios que aún es "inexistente"

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha exigido la realización de PCR a todo el personal de centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha que vuelva de vacaciones o de una sustitución y considera que el anuncio del Gobierno regional "llega tarde", porque ya hay personal que se ha reincorporado. El sindicato asegura haber recibido "numerosas quejas" en los últimos días de trabajadores y trabajadoras a las que no se les está realizando la prueba PCR, algo que considera una “irresponsabilidad absoluta” que añade aún más riesgo a la ya complicada situación de los residentes.

Según explica Luis Manuel Monforte, secretario del sector socio-sanitario de FeSP UGT, esto "no es algo puntual" de un centro. Y van más allá, acusando a la Junta de Comunidades de haber "omitido" la obligatoriedad de realizar test al personal de los centros socio-sanitarios antes de reincorporarse en su normativa remitida al Plan nacional de Respuesta Temprana aprobado por todas las Comunidades Autónomas y Sanidad.

Por ello, exigen modificar dicho decreto o "hacer los cambios normativos necesarios para que sea obligatorio hacerlas como en otras Comunidades Autónomas y no se quede en un anuncio". “Resulta que si se las están exigiendo a los centros privados, pero no a los de gestión pública directa, la Junta tiene que hacerlas no solo por ser responsable de los riesgos laborales de sus empleados, si no como garante que es de la salud pública de los ciudadanos de Castilla-La Mancha", defiende Monforte.

Por otra parte, UGT recuerda que Bienestar Social ya anunció un protocolo de actuación en residencias el pasado marzo y que "aún no se ha realizado". “Seguimos a la espera de protocolos específicos adaptados a las necesidades de los centros más allá de limitarse a un reenvio de los protocolos nacionales, y siguen sin convocarnos al diálogo social para analizar lo ocurrido y corregir errores ante este nuevo incremento de contagios”, critica Monforte.

UGT está de acuerdo en que hacen falta más sanitarios en las residencias de mayores y pide profesionalizar el sector cumpliendo con la Ley de Dependencia y recuperando los recortes de 2012 en cuanto a ratios y financiación, tanto del servicio de residencias de mayores como del de ayuda a domicilio.