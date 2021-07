UGT tacha de "desafortunadas" las palabras de Page que insinuó que los incendios de Albacete fueron provocados

El sindicato UGT ha calificado de "desafortunadas" las declaraciones del presidente regional, Emiliano García-Page, que "hace poco más de un mes tachaba de vagos a estos trabajadores, y en el día de ayer no sabemos que quería insinuar, diciendo que le mosqueaba que en la zona de los incendios se produzcan varios, justo el día que muy poca gente sabe que las condiciones climáticas son las más adversas".

"Deje las conjeturas e insinuaciones que no ayudan a frenar el conflicto"

En pleno conflicto sindical con una huelga convocada en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de la región (GEACAM) de la que se descolgó UGT y que mantiene activa CCOO, el sindicato ugetista le pide al presidente regional "que revise los históricos de incendios, pues estamos probablemente en la época de más riesgo en cuanto a incendios, con más sequía acumulada y que suelen alcanzarse temperaturas más altas, pero además, también le informamos que el IPP (índice de propagación potencial de incendios forestales) es público y se encuentra colgado en la página de su Gobierno".

Le reclaman también "que deje conjeturas e insinuaciones que no ayudan a frenar el conflicto que existe en la empresa pública, que siga la línea de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que reconoce públicamente a los trabajadores, y al menos intente dialogar y llegar a acuerdos, acuerdos que si no fructifican nos llevaran de nuevo a las movilizaciones, para defender a los trabajadores de GEACAM, que han estado desplazados varios días de sus domicilios, de su familia, trabajando sin cesar para poder controlar y extinguir estos incendios".

UGT afea al jefe del Ejecutivo regional sus palabras respecto a la plantilla de GEACAM. "La recompensa que tienen por todo ello, en lugar del reconocimiento, son especulaciones y conjeturas por parte del presidente Emiliano García-Page".

CCOO avisa al Gobierno: "Criminalizar es la peor manera de acercar posiciones"

Mientras, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha avisado este miércoles al Gobierno de Castilla-La Mancha que "criminalizar" es "la peor manera" de acercar posiciones en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM).

"Cuando hablamos de una empresa que tiene un montón de trabajadores que se juegan la vida cuando toca jugársela, criminalizar es la peor receta", ha insistido De la Rosa a preguntas de los medios durante una rueda de prensa en Toledo, según informa Europa Press.

El líder de CCOO considera que "nadie que ostente una responsabilidad política de alto nivel tiene que criminalizar a nadie", en referencia al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, al tiempo que ha dejado claro que "no se puede criminalizar y ponerle nombre y apellidos a un conflicto laboral", en referencia al presidente del Comité Intercentros de Geacam, Manuel Amores, también del sindicato Comisiones Obreras.

"La culpa de un conflicto laboral nunca es de una persona. Un conflicto laboral siempre es fruto del desencuentro entre la empresa y los trabajadores pero no es fruto del desencuentro entre la empresa y un trabajador. El que piense que con eso se puede avanzar en el conflicto está en las antípodas de lo que yo pienso", ha abundado.

Sobre si el conflicto en GEACAM tiene solución, el secretario regional de CCOO ha afirmado que "en esta vida todo tiene solución", salvo lo que dice el refrán, ha especificado, en relación a la muerte. Dicho esto, ha admitido que "es difícil" porque las posiciones no están cercanas, "pero eso no quiere decir que no estemos obligados todos a llegar a un acuerdo".

"Nosotros siempre hemos manifestado nuestra voluntad de diálogo y la vamos a manifestar hasta el último día", ha apuntado De la Rosa, quien ha advertido de que el sindicato lo que no va a hacer es renunciar a cuestiones que para ellos son muy importantes. "Eso lo tienen que entender la empresa pública y el Gobierno regional".

Ha recordado que GEACAM lleva 9 años sin convenio y "esa es una realidad incuestionable", al tiempo que ha asegurado que el sindicato no va permitir que haya una reducción sustancial de plantilla y va a exigir que haya un periodo de extinción suficiente para que la gente pueda estar preparada para apagar incendios cuando se produzcan porque "no sabemos cuándo se van a producir".