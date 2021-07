El alcalde de Hellín califica de “sospechoso” que los dos incendios de la provincia de Albacete comenzaran con un par de horas de diferencia

A las 14.15 horas de este sábado, 24 de julio, un vigilante fijo daba la voz la alarma: fuego. Las llamas empezaron a propagarse en el término municipal de Liétor llegando a afectar a distintas zonas de Hellín como, por ejemplo, la pedanía de Isso. Apenas 24 horas más tarde el incendio forestal ya había arrasado unas 2.500 hectáreas, pasaba a Nivel 1 de alerta por posible afección a bienes de naturaleza no forestal y requería la intervención de equipos como la Unidad Militar de Emergencia (UME).

“El 80% de esas 2.500 hectáreas afectadas se encuentra en el municipio de Hellín”, afirma su alcalde, Ramón García. “Muchas de ellas son agrícolas pero solo a un porcentaje pequeño de los cortijos se les ha quemado maquinaria y parcelas”. Y es que, tal y como detalla el edil de Liétor, Antonio García, su localidad “tuvo suerte”. “El aire no vino para acá, soplaba para Isso, por lo que en la parte de Liétor ha afectado poco”.

García apunta que las consecuencias del incendio forestal podían haber sido mucho más graves, aunque no se espera que la situación empeore ya que este lunes, 26 de julio, se daba por controlado. “En principio no tiene que haber ningún problema a no ser que surja algo extra normal”, añade coincidiendo con la valoración del alcalde de Liétor. “Si las condiciones meteorológicas no cambian el incendio está totalmente controlado”.

“Mucha impotencia y mucha pena”

El edil de Liétor recuerda que su municipio ya sufrió un incendio en la misma zona hace apenas cuatro años. “La suerte que hemos tenido es que han coincidido”, por lo que no ha dañado tanto la vegetación.

“Cuando se inició el fuego y llegamos a la zona daba mucha pena ver cómo estaba todo”, recuerda García. “La verdad es que lo pasamos muy mal, daba mucha pena y mucha impotencia”.

La intervención de la UME, un “acierto”

“Los planes de emergencia están claros y determinan en qué momento tiene que actuar cada administración”, explica el alcalde de Hellín para pasar a calificar de “acierto” la solicitud de intervención de la UME. “No me gustaría destacar a nadie porque todos los efectivos han hecho un grandísimo trabajo: todos los que estuvieron pendientes y que actuaron en el incendio tienen un sobresaliente alto”.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales, desde su inicio, el incendio de Liétor ha sumado la intervención de un total de 113 medios y 541 personas llegadas desde toda la región, Madrid o Murcia. A última hora de la tarde del domingo la situación se estabilizaba y, ante la caída de la emergencia, la UME se retiraba.

“No tenemos noticias fidedignas”

Tal y como apunta el alcalde de Hellín, tanto el Seprona como los Agentes Forestales de Castilla-La Mancha ya se encuentran estudiando las causas del incendio forestal de Liétor, pero también el ocurrido en Tobarra. Y es que, el mismo sábado pero apenas dos horas antes, a las 11.46 horas, se alertaba de otro incendio en este otro municipio albaceteño.

El incendio declarado en Tobarra en la mañana del sábado quedaba controlado este lunes a las 20.15 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Tanto el de Hellín como el de Liétor coinciden con el presidente de Castilla-La Mancha al afirmar que, a pesar de que “no tenemos noticias fidedignas”, “es raro que a las 12 haya un incendio en Tobarra, que todos los efectivos vayan allí y dos horas después se declare otro en Liétor cuando no había efectivos en esa zona”. “Es sospechoso”, subraya el edil de Hellín quien aún así es consciente de que hay que “esperar a que se incida en la investigación y se esclarezca si ha sido intencionado o no”.

En Tobarra, el fuego ha afectado a unas 400 hectáreas y también se encuentra controlado desde este lunes.

“La colaboración ciudadana es necesaria en caso de que pueda haber algún desaprensivo que le de por quemar el monte para estar pendientes y denunciarlo como corresponde”, añade García quien recuerda a la población que “en estos meses del año con altas temperaturas lo mejor es tener mucha precaución y seguir todas las medidas para evitar cualquier tipo de incendio”.