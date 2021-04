Los usuarios del AVE de Cuenca quieren impulsar una lanzadera con Albacete

Los usuarios del AVE en Cuenca y Albacete que viajan a Madrid por trabajo tienen el mismo problema: no disponen de un tren ‘madrugador’ que les permita llegar antes de las 8 de mañana a su puesto de trabajo.

Por eso proponen a RENFE la posibilidad de habilitar una lanzadera con origen Albacete que pase por Cuenca y siga trayecto a Madrid.

Así lo explica Javier Barajas, presidente de la recién creada Plataforma ciudadana AVE Cuenca en una entrevista con elDiarioclm.es cuyos miembros acaban de mantener una reunión con el alcalde de Albacete, Vicente Casañ.

El objetivo es que el propio ayuntamiento facilite la creación de una plataforma similar a la conquense y que la reivindicación se convierta en interprovincial. “Ellos también tienen el mismo problema con los primeros trenes de la mañana. Y si no pueden salir los trenes tan temprano de Valencia o Alicante para llegar a Madrid antes de las 8 de la mañana, quizá puedan hacerlo desde Albacete”.

Hay receptividad por parte del Consistorio albaceteño, asegura Javier Barajas, quien recuerda que el movimiento de albaceteños y conquenses no es el único. “En Castilla y León también sufren el problema de la despoblación y hay varias plataformas con las que estamos en contacto”.

La obligación de servicio público que RENFE “no cumple”

La Plataforma AVE Cuenca nació debido a las “sucesivas cancelaciones en el servicio que tiene la ciudad”. Una situación que ya padecían los usuarios conquenses antes de la pandemia de COVID-19 y que se ha agravado, denuncian, en el último año.

La reivindicación para que el tramo Albacete-Cuenca sea declarado como servicio público de obligado cumplimiento y cuente con servicio AVANT ya se ponía sobre la mesa por parte del director general de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, durante la inauguración del AVE Madrid-Orihuela. También lo han venido reclamando PP y CCOO y ahora son los usuarios los que inciden en la necesidad.

“Los servicios se suprimen y no se reponen, así que decidimos movernos para lograr más frecuencias, mejores horarios y más organizados para que la gente no emigre de nuestra provincia”.

Trenes AVANT, “pocos y mal distribuidos”

El tramo Madrid-Cuenca cuenta desde 2017 con la declaración de obligación de servicio público en el que el Estado asume el coste de las pérdidas, en el caso de producirse por falta de usuarios. En enero de 2019 se pusieron en marcha los servicios AVANT, trenes de alta velocidad a precios más reducidos.

“El problema es que en Cuenca solo funciona el sistema de abonos y no el billete sencillo. Has de comprar como mínimo un abono de diez viajes. Esto solo ocurre aquí y en Salamanca”, lamenta Barajas, quien recuerda que “en el actual momento de pandemia mucha gente solo viaja una o dos veces por semana. No sale rentable”.

A eso se suma el reducido número de servicios AVANT. “Pasan 18 trenes de ida al día y 17 de vuelta, pero no todos paran. Y solo tres de los que lo hacen tienen precios reducidos. Salimos perjudicados respecto a las ciudades que están a la misma distancia de Madrid”.

Después está la distribución de los horarios. Se puede viajar a Madrid con un abono AVANT de precio reducido a las 7.45 horas y el siguiente es inmediatamente después, a las 8.12 horas. Entre medias de ambos existe un AVE con un precio superior a los 35 euros.

“Eso supone llegar a Madrid a las 8.45 horas, si coges el primero. Demasiado tarde para llegar al trabajo. Nos consta que, si hubiera un tren más madrugador, mucha gente viviría en Cuenca para ir y volver”.

Tampoco es fácil la vuelta. Los dos últimos trenes salen de Madrid a las 18.45 horas y no hay otro hasta las 19.40 horas. “Creemos que RENFE no está cumpliendo con la obligación de servicio público entre Madrid y Cuenca a los viajeros recurrentes”.

“No queremos que se nos pongan todos los AVE del mundo, pero sí que se den mejores respuestas a los usuarios. Sabemos que somos afortunados, pero hay que aprovechar bien la infraestructura”, recalca Javier Barajas.

Esta plataforma ciudadana que ya cuenta con más de 269 usuarios apuesta por que las administraciones públicas inviertan más en trenes de alta velocidad como medida contra la despoblación. “Cuenca es una de las abanderadas de la despoblación. Más del 50% de los que nacieron en la provincia viven fuera”, comenta Barajas.

El colectivo también lamenta la supresión de la línea que conectaba Valencia con Sevilla, con paradas en Cuenca, Ciudad Real y Puertollano. "Es curioso que la población de Ciudad Real y Puertollano sea casi la mitad de la que suman Albacete y Cuenca. Ellos tienen servicios AVANT desde hace 25 años y nosotros no. Debemos igualarnos. Es un claro ejemplo de que cuando se apuesta por determinados trenes, previa prueba piloto, funciona. Pero claro, hay que creer en ello".

Una moción en el Ayuntamiento de Cuenca que implique a toda la Corporación

AVE Cuenca anuncia que presentará una moción para que sea debatida y aprobada, “esperemos que por unanimidad”, en el Ayuntamiento de Cuenca en el próximo Pleno municipal.

Reclaman el “compromiso” del Ayuntamiento para que Cuenca tenga más frecuencias en la estación Fernando Zóbel “porque es un beneficio para todos en una ciudad en la que falta industria. La capital no tiene ni una sola empresa con más de 50 trabajadores. Hay que apostar por la vertebración”.

Javier Barajas explica que cuentan con el apoyo del alcalde, Darío Dolz, y del Gobierno regional a través del vicepresidente, el conquense José Luis Martínez Guijarro, en su interlocución con RENFE, sin resultados de momento para mantener la reunión que reclama este colectivo ciudadano.

“Cuando es fiesta Valencia o Alicante, Cuenca se queda sin el primer AVE de la mañana a Madrid y sin aviso previo. Eso no es respetar el servicio público”

Quieren también evitar episodios que se repiten a menudo. “Cuando es fiesta Valencia o Alicante, Cuenca se queda sin el primer AVE de la mañana a Madrid y sin aviso previo”. Eso, señala Barajas, “responde a criterios económicos en los que RENFE actúa como una empresa privada sin respetar el servicio público”.

La plataforma AVE Cuenca está abierta a nuevas incorporaciones a través de un formulario disponible en internet. “No hay cuota, solo necesitamos apoyo y difusión porque el beneficio no es para nosotros sino para todos, para las empresas y para fomentar el turismo. Es un problema de la ciudad y de toda la provincia”.