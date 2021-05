Vacunaciones masivas en Guadalajara para "recaptar" a mayores de 70 años en un polideportivo, sábado y domingo

La Consejería de Sanidad habilitará no solo el sábado 8 de mayo como se había anunciado, sino también el domingo, el Polideportivo San José de Guadalajara para vacunar a personas mayores de 70 años que no hayan sido vacunadas todavía y que no tengan cita para hacerlo.

Bastará con que acudan al polideportivo con su DNI o documento que acredite su residencia, en los horarios que está facilitando Sanidad, según el año de nacimiento.

Así para el sábado pueden acudir los mayores de 70 años sin vacunar y sin cita que residan en Guadalajara capital o en las Zonas Básicas de Salud de Cabanillas del Campo, Campiña-Marchamalo, Chiloeches, Los Valles, Horche y Yunquera de Henares

Si tiene 70 años o más, reside en Guadalajara o en las ZBS de Cabanillas, Marchamalo, Chiloeches, Los Valles, Horche y Yunquera y no ha sido vacunado ni tiene cita para ello, puede acudir este sábado al San José en el horario indicado según su año de nacimiento.

➡️ No olvide DNI pic.twitter.com/plbldG0noG — Sanidad Guadalajara (@SanidadGU) 5 de mayo de 2021

El domingo, cita para la Zona Básica de Salud de Azuqueca

Ya el domingo 9 de mayo el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha organiza una segunda jornada de vacunación extraordinaria.

Esta cita tiene como fin la 'recaptación' en este mismo grupo poblacional de mayores de 70 años o que los cumplan en el año en curso, que no estén aún vacunados ni tengan cita para la vacunación, y que residan en los municipios adscritos a la Zona Básica de Salud de Azuqueca de Henares (Azuqueca, Villanueva de la Torre, Alovera y Quer).

Las personas que deseen vacunarse y cumplan los citados requisitos, podrán acudir al Polideportivo San José durante la mañana del domingo 9, en el tramo horario que se indica según su año de nacimiento.

Deberán aportar su Documento Nacional de Identidad y/o documento que acredite su año de nacimiento y que reside actualmente en los municipios antes mencionados.

En concreto, los nacidos en los años 1950 y 51 podrán vacunarse entre las 8:30 y las 9:30 horas; los nacidos en 1948 y 49 podrán acudir de 9:30 a 10:30 horas y los nacidos en 1946 y 1947, de 10:30 a 11:30 horas. Las personas nacidas en 1944 y 1945 pueden ir a vacunarse de 11:30 a 12:30 horas, los nacidos en 1942 y 1943 lo harán de 12:30 a 13:30 horas, mientras que los nacidos antes del año 1942 podrán recibir su vacuna de 13:30 a 14:30 horas.

Hay que recordar que esta convocatoria tiene como objetivo, después de haber vacunado a la práctica totalidad de la población de más de 70 años, el de completar la vacunación en los grupos de edad que ya han sido citados a lo largo de este tiempo, para así poder llegar a personas que por distintas circunstancias pudieran estar pendientes de vacunar, siguiendo escrupulosamente las indicaciones marcadas por la Estrategia de Vacunación.

Asimismo, insistir en que sólo en estas convocatorias 'extraordinarias' comunicadas expresamente desde el Servicio de Salud se vacunará sin necesidad de cita previa.

A excepción de dichas convocatorias, los ciudadanos deberán acudir a vacunarse siempre con previa cita, que recibirán por vía telefónica.