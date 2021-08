Vox acusa a Zahara de "ofensa extrema a la Virgen" y pide que se cancele su concierto en Toledo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, María de los Ángeles Ramos, ha solicitado a la alcaldesa, Milagros Tolón, que retire el cartel del concierto que ofrecerá la cantante Zahara en la capital regional el próximo 3 de septiembre, y que suspenda la actuación programada, pues considera que supone una “ofensa extrema a la imagen de la Virgen”.

“Estamos ante una nueva provocación intolerable por parte del Ayuntamiento de Toledo que ha permitido que se ataque la libertad religiosa de la mayoría de los toledanos”, ha manifestado la edil sobre el cartel de esta actuación que se incluye en un ciclo de conciertos -Toledo Alive- que fue presentado este martes en rueda de prensa por la concejala de Festejos, Maite Puig, y la empresa organizadora.

En el cartel, tal y como también describe Vox en la nota de prensa que ha remitido a los medios, la cantante aparece vestida como una virgen con un niño en sus brazos y una banda azul en la que se puede leer ‘Puta’, que es el título del último álbum musical de la cantante natural de Úbeda (Jaén).

Ramos considera que “no sólo el Gobierno socialista está siendo cómplice de esta “ofensa extrema a la imagen de la Virgen, sino que además jalea viendo como se atacan los sentimientos religiosos”.

“Es una incongruencia que Milagros Tolón y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asistan el próximo domingo a la misa de la Virgen de Nuestra Señora del Sagrario, mientras a su vez patrocinan ataques a los toledanos católicos”, insiste la portavoz de Vox.

“Se está agrediendo moralmente a la mayoría de los toledanos… Si finalmente no actúan contra este ataque y deciden asistir a la eucaristía del domingo, van a demostrar que estamos ante la izquierda más totalitaria, sectaria y rancia que ha pasado por el Ayuntamiento de Toledo. Los toledanos no podemos permitir que este hecho se pase por alto”, agrega.

Ya pidió vetar a Frank-T en Toledo

La petición de Vox sobre esta actuación musical no es nueva ya que el pasado mes de pidió también a la alcaldesa que no permitiera que el rapero Frank-T actuara en Toledo por ser autor de la canción ‘Los borbones son unos ladrones’.

“Esto es una estrategia propia de Vox, desde siempre. No me extraña. Sí me sorprende que hayan tardado tanto en decir algo respecto a la canción ‘Los Borbones son unos ladrones’, que ya tiene varios años”, reflexionó el rapero tras darse a conocer la solicitud de Vox.