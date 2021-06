Castilla y León critica que el Gobierno no permita a las comunidades imponer el uso de la mascarilla en municipios con más incidencia

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, han criticado la decisión del Gobierno de no permitir a las comunidades "modular" el uso de la mascarilla en aquellos municipios con mayor incidencia acumulada cuando se levante el uso de estas el próximo 26 de junio. Según la responsable de la Sanidad castellano y leonesa, ella y otros consejeros autonómicos reclamaron que así fuera en el consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a lo que el ejecutivo no dio respuesta: "El Gobierno no me respondió ni a mí ni a los otros consejeros", ha asegurado Casado, quien ha recalcado que están de acuerdo con la decisión "en el fondo, pero no en las formas".

Que el anuncio de la relajación del uso de mascarilla fuese anunciado por el presidente del Gobierno a los medios de comunicación la semana pasada sin que el resto de las administraciones lo supieran fue muy criticado por la Junta de Castilla y León. Ahora, el ejecutivo autonómico vuelve a criticar la decisión. Durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno de Castilla y León, el consejo de ministros anunciaba en Madrid el fin del uso de mascarilla en las calles. "No sé exactamente cómo va a quedar porque está siendo la rueda de prensa ahora mismo. Son cosas de la cogobernanza a la que estamos acostumbrados", ha ironizado el vicepresidente..

La Junta de Castilla y León va a recomendar a los ciudadanos seguir utilizando la mascarilla, sobre todo cuando haya aglomeraciones de personas al aire libre y siempre en interiores. "Nuestra recomendación va a seguir siendo la misma: usar la mascarilla", ha recalcado Igea.