Castilla y León defiende la consulta telefónica como un "verdadero acto médico" entre las críticas de la oposición

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la consulta médica telefónica que se ha impuesto en la comunidad autónoma durante la pandemia. Según ha dicho el 'popular' en las Cortes, esta modalidad de atención es un "auténtico acto médico" que "salva vidas" y cuyo objetivo es evitar los contagios provocados por la concentración de personas en las salas de espera.

El líder de los socialistas, Luis Tudanca, ha llevado al Pleno de las Cortes una pregunta para conocer cuándo se iba a recuperar la atención presencial en la Comunidad, que en los últimos meses ha priorizado la consulta telemática. "La relación médico paciente es esencial para el sistema sanitario público y ha de ser presencial. Esto lo dicen los médicos", ha defendido el portavoz del PSOE, quien también ha afeado que la Junta no quiera reunirse con los sindicatos de la Comunidad: "Se lo podían decir a ustedes de forma presencial también si ustedes le recibieran, porque llevan seis meses sin reunirse con los legítimos representantes de los médicos", ha criticado.

Tudanca le ha recordado que hay una familiar de una paciente, la enferma de Sonia Sainz-Maza, fallecida por un cáncer del que no fue diagnosticada, que ha recogido ya más de 135.000 firmas para que se recupere la atención presencial. "Usted ahora insultemos. Si quiere acuse de utilizar a los muertos. Si quiere, me da igual, pero rectifique, recapacite porque no podemos permitirnos más dramas. Ustedes tienen que recuperar la atención presencial en la sanidad pública de Castilla y León. Ya sin excusas", ha asegurado.

Mañueco ha asegurado que la consulta sanitaria es legítima, "no un capricho" y ha recordado que su Gobierno ha aumentado la inversión sanitaria. Además, la he pedido al líder de los socialistas que se "centre" como Felipe González o Nicolás Redondo, en relación a la petición de ambos líderes del PSOE y del PSOE en Euskadi, de formar un Gobierno de unidad nacional. También ha equiparado las protestas contra las restricciones que tuvieron lugar en Burgos, y que se saldaron con la detención de dos personas, con las protestas contra el bulevar de Gamonal y ha acusado a Tudanca de haber apoyado entonces las protestas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, y líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha arremetido contra la "falta de vergüenza" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por su "indolencia" ante el "drama" que vive la sanidad de la Comunidad. Fernández ha preguntado al presidente cómo es posible que se hayan cerrado los consultorios médicos en el medio rural y que en estos meses no se atienda presencialmente a los ciudadanos de las zonas despoblada. "¿Ustedes no se dan cuenta de que sus desastrosas políticas están costando vidas?".