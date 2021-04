El centro de vacunación masiva en Valladolid registra un goteo constante de ciudadanos que critican la falta de información

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, lugar donde se lleva a cabo la vacunación masiva en la capital, ha registrado un goteo constante de ciudadanos a los que les tocaba vacunarse con AstraZeneca este miércoles y que han criticado la falta de información tanto en la citación como en la desconvocatoria, al tiempo que han manifestado su "preocupación" por la situación.

En concreto, el pasado lunes arrancó la vacunación masiva en el Centro Cultural Miguel Delibes para aquellas personas que han nacido en 1956 y hasta allí se dirigen ciudadanos de toda la provincia a excepción de los empadronados en Medina del Campo, Olmedo, Alaejos, Íscar y Serrada, cuya vacunación estaba prevista a partir del 9 de abril.

Como se ha detallado desde la Delegación Territorial de la Junta este miércoles estaba prevista la vacunación del 2.800 personas en Valladolid, 1.400 por la mañana y la misma cantidad por la tarde, cuando se iba a empezar con los ciudadanos nacidos en 1957. Así, en las jornadas de lunes y martes estaban citados 1.400 ciudadanos nacidos en 1956 sólo en turno de mañana, de ellos acudieron en torno al 85 por ciento, unos 1.200 por día.

Así, muchos de los citados se desplazaron este miércoles hasta el centro para recibir su dosis y era allí, en la puerta, donde conocían la suspensión de la vacunación. En muchos casos los citados iban acompañados por convivientes que ya habían recibido su primera dosis en las jornadas de lunes y martes, cuando las vacunas se distribuyeron con normalidad.

Este es el caso de Isabel Robres y Cirilo Comerón que se desplazaron en la mañana de este miércoles desde Medina de Rioseco por segundo día consecutivo, ya que ayer era el hombre el que recibía su dosis y hoy estaba prevista la vacunación de su mujer. Ambos criticaron la falta de información aunque se mostraron "tranquilos".

"Yo estoy tranquilo, me puse la vacuna ayer, malo será que pase algo si ya no me ha pasado nada", ha señalado Comerón, a lo que su esposa ha apuntillado que venía sin miedo, "igual que ayer".

Antonio Jiménez se enteraba al aparcar su coche de la suspensión de la vacuna, le informó Antonio Jiménez, quien había recibido ayer la primera dosis y se había dirigido al Delibes para preguntar por la situación, ya que la suspensión le había generado "preocupación" pese a no tener ningún efecto secundario. "Esto da un poco de escalofrío", ha apuntado a Europa Press.

Por su parte, Jiménez ha manifestado su sorpresa, ya que estaba citado a las 11.00 horas. No obstante, ha asegurado que venía a ponerse la dosis correspondiente "tranquilo" y ahora la situación le ha generado cierta "preocupación". "Algo pasa", ha aseverado.

Sin embargo, María Teresa Pérez ha asegurado sentir "cierto alivio" al ver que se había cancelado la vacunación, ya que, pese a acudir al Delibes para recibir su dosis, ha asegurado que no le hacía "gracia" ser vacunada con AstraZeneca al tener problemas de circulación sanguínea.

Pérez ha considerado además que podían haber avisado por teléfono, a lo que su marido, Silvano del Hierro, ha señalado que la información no ha sido correcta, ya que se han enterado por los medios de comunicación tanto de la citación como de la suspensión. "Veníamos a ver qué pasaba pero podían habernos informado telefónicamente", ha manifestado.

Carmen Barbero ha compartido a la entrada del centro que piensa que esta situación se debe a una "guerra fría" entre farmacéuticas y ha asegurado que si la vuelven a citar acudirá con total tranquilidad. "Creo en la medicina y en la investigación", ha defendido, tras lo que ha señalado que ésta es la única forma de atajar el virus.

Por último, José Luis Cea ha tildado la situación de "fraude" y ha insistido en que esta situación obedece a una "fatal previsión". "¿Qué pasa con los que se han vacunado ayer y antes de ayer?", se ha preguntado, tras lo que ha asegurado sentirse "confiado" con las vacunas.

Suspensión

En concreto, a primera hora de la mañana de este miércoles la Consejería de Sanidad, en aplicación del principio de precaución, ha decidido la suspensión de la vacunación frente a la COVID-19 con la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford.

La medida cautelar se ha adoptado a la espera de conocer el informe de seguridad que se prevé que elaboré el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento (la E.M.A., según sus siglas en inglés), que se reúne hoy y de las decisiones que, en relación con este tema, puedan adoptarse próximamente por órganos ejecutivos de la Unión Europea y del Sistema Nacional de Salud.

Esta circunstancia afecta a las distintas vacunaciones masivas que estaban programadas en la Comunidad y que iban a utilizar, siguiendo lo establecido en la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la COVID-19, el suero elaborado por la compañía anglo sueca.