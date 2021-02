La Fiscalía de Valladolid pide desestimar la demanda de Abogados Cristianos contra Willy Toledo

La Fiscalía de Valladolid solicita que se desestime la demanda contra el actor Willy Toledo por atentar al honor de Abogados Cristianos. Según ha anunciado a la salida del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid el abogado del actor, Endika Zulueta, el ministerio fiscal ha considerado que el actor no atentó ni contra la imagen ni contra el honor ni a la imagen de la asociación de juristas. "Abogados Cristianos tendrá que soportar que se les califique de troglodita y de ultra derechistas", ha indicado Zulueta. La portavoz de la asociación, Polonia Castellanos, sin embargo, añadía a estos comentarios que Toledo había vinculado a la asociación con la pederastia, había dicho que querían fusilarle, y les había acusado de violentos.

El actor madrileño, que ha permanecido cerca de dos horas en la sala del juzgado vallisoletano a pesar de que la vista se preveía corta, ha evitado hacer declaraciones a la salida más allá de responder un "perfecto", al ser preguntado por sus sensaciones tras el juicio. Ha sido su defensa la que ha hecho las veces de portavoz, tanto a la entrada como a la salida del juicio. Zueleta ha calificado el juicio como "médiático" ya que la asociación demandante solo buscaba "notoriedad". Abogados Cristianos había pedido 6.000 euros por daños contra su imagen y contra su honor.

Segundos después de la salida de los demandadados, ha comparecido ante los medios de comunicación congregados, Polinia Castellanos, presditenta de la asociación. La abogada ha arremetido contra la Fiscal hasta en tres ocasiones en una intervención de menos de dos minutos. "La verdad es que casualidades de la vida siempre nos toca la misma fiscal y siempre pide la desestimación de nuestras demandas", ha señalado.

Castellanos, sin embargo, se ha mostrado tranquila, y ha indicado que no es la primera vez que un Fiscal pide la desestimación de sus qurellas y el juez ha terminado por darles la razón. "Es la aportación de un fiscal que a veces el juez pondera o no". El juicio, al que no han podido acceder los medios de comunicación debido a las restricciones de aforo y al tamaño reducido de la sala, ha durado más de lo esperado. Si se ha dilatado, según Castellanos es porque la defensa del actor, ha tratado de "desviar la atención".

Es la tercera vez que la Asociación lleva a Toledo a los tribunales. Hace justo un año el actor fue absuelto de los delitos de obstrucción a la Justicia y contra los sentimientos religiosos en una sentencia del juzgado de lo Penal número 26 de Madrid, que le juzgó por haber insultado a Dios y a la Virgen en su cuenta de Facebook. El juicio ha quedado visto para sentencia. "Esperemos que sea desestimatoria y que estas asociaciones sean conscientes de que estamos en el siglo XXI y que no estamos en la edad media", ha subrayado el abogado de Toledo.