El mensaje de una rastreadora de Castilla y León a los ciudadanos que no consiguen contactar con su centro de salud: "Paciencia. Quien la sigue la consigue"

La responsable de rastreo de casos de COVID-19 en el Centro de Salud de Parquesol de Valladolid, Laura Ruiz, ha recomendado a los ciudadanos "paciencia", si intentan contactar con su centro de salud y no obtienen respuesta. "Yo entiendo que es muy complicado contactar con los centros de salud ahora mismo, pero al final quien la sigue la consigue y lo que tenemos que tener claro es que si tenemos la más mínima sospecha de que hemos tenido un contacto o de que tenemos síntomas, nos tenemos que quedar en casa y evitar expandir el virus". La rastreadora ha comparecido hoy en rueda de prensa junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, después de que elDiario.es publicase la imposibilidad de comunicar una alerta de riesgo alto de la app Radar Covid y la negativa de esta misma rastreadora a practicar una pcr "porque si se lleva mascarilla no es necesario".

El mensaje que ha dado Ruiz este martes es claramente contrario al que transmite telefónicamente. En público recomienda "no expandir el virus" si hay sospechas de padecerlo pero en privado obvia la prueba que lo descarte si ha habido uso de mascarilla. Hasta el momento, el uso de la mascarilla, obligatoria tanto en la calle como en espacios públicos cerrados, sólo se ha presentado como una medida de seguridad, nunca como un método plenamente seguro para evitar el contagio. Tampoco se ha advertido a los ciudadanos que su uso excluirá de una prueba pcr.

También ha insistido en el lavado de manos o en la distancia de seguridad y ha puesto especial énfasis "en las reuniones de familia y amigos porque son los principales focos de contagio" al desarrollarse en espacios cerrados que no se ventilan durante esos encuentros. Ruiz ha insistido en que se guarde cuarentena si hay síntomas o se está a la espera del resultado de una pcr. Enfermera de profesión, ha referido "al mal llamado rastreo", si bien no ha explicado por qué la denominación no es correcta y no ha explicado en qué consiste una labor de rastreo. En privado, sí recomienda a los pacientes que se lean el "protocolo" para saber si son candidatos a una pcr, independientemente de las alertas que reciban por contacto con positivos o de las patologías previas que sufran.