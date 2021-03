Las plataformas feministas convocan concentraciones en cinco capitales de provincia de Castilla y León por el 8-M

Aunque todavía queda una semana para el 8M, un buen número de coordinadoras y asambleas feministas de Castilla y León preparan ya manifestaciones o concentraciones por día de la mujer. El debate sobre si celebrar o no actividades en medio de la pandemia de COVID-19 ha llevado a que varias provincias se queden sin convocatoria, aunque sí con actividades alternativas. Según informan desde la subdelegación del Gobierno, hasta este viernes se habían notificado un total de 19 convocatorias en toda Castilla y León, si bien no todas responden a la celebración del día de la mujer. Entre las provincias en las que las coordinadoras han anunciado que no habrá manifestaciones están Soria o Salamanca, aunque sí habrá actividades alternativas.

A falta de una, en Valladolid habrá dos convocatorias. La Coordinadora de Mujeres de la capital del Pisuerga ha convocado una concentración con atención musical posterior en la Plaza Mayor a las 20.00 horas. Por su parte, la Asamblea Feminista 8M Valladolid trabaja en una convocatoria por su cuenta en la zona de la Plaza Zorrilla. Este grupo, vinculado a grupos de la izquierda alternativa ha organizado talleres de pancartas para los días previos en el centro social ocupado La Molinera. También piden a las mujeres que se graben un video colaborativo en el que expliquen por qué son feministas.

Este año más que nunca “soy feminista porque..” Cuéntanos en una frase por qué eres feminista. Participa en el vídeo colaborativo de la @8MValladolid Tenemos 1000 razones para ser feministas, mándanos la tuya a difusiones8mva@gmail.com No olvides grabar en horizontal💜 pic.twitter.com/4ILPaTVKXr — Casa Feminista de Valladolid (@casafeministava) 27 de febrero de 2021

Situación similar se va a vivir en Burgos donde hay previstos dos actos distintos. La Coordinadora Feminista no convoca ni manifestación ni concentración para el día 8 de marzo, aunque sí llevará a cabo un acto alternativo el día de antes. El 7 de marzo por la mañana un grupo de activistas cubrirán de morado algunas estatuas del centro de la capital y se leerá el manifiesto en la plaza Huerto del Rey. Por su parte, la Asamblea Feminista sí ha convocado una manifestación en la Plaza del Cid a las 20.00 horas.

En León hay previstas dos actividades en dos días distintos. Por un lado, la Comisión 8M León ha convocado una performance feminista el domingo 7 de marzo a las 12.00 horas en la Plaza Botines de la capital. Al día siguiente, a las 19.00 hay otro acto, en este caso una concentración, que tendrá lugar en la Plaza de Santo Domingo a las 19.00 y en la que "se mantendrán las medidas de protección vigentes", recuerda el cartel de la convocatoria.

En Palencia, la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia ha convocado una concentración. Según explicó una de las responsables de la organización en una entrevista en Onda Cero, ya se ha informado a la Subdelegación del Gobierno, de que la protesta tendrá lugar el 8 de marzo a las 20:00 horas en la zona del auditorio del Parque del Salón. La asociación quiere marcar en el suelo el espacio que deberán ocupar los participantes para garantizar que se mantiene distancia entre ellos.

En Segovia la organizadora es la Asamblea 8M que llama a ejercer el derecho democrático de movilización para visibilizar las demandas del feminismo. Convoca una manifestación a las 19.00 horas que comenzará en la Plaza de los Huertos (junto al edificio de Correos) y se desplazará hasta la Plaza del Azojuego.

💜8 DE MARZO 2021💜La Asamblea 8M Segovia es un espacio de encuentro formado por mujeres a título individual. Mujeres que llevan años luchando y reivindicando por sus derechos.

📣 En este #8M2021 nuestra reivindicación será “No somos mano de obra gratuita” pic.twitter.com/sTjJeZ0Pr9 — 8M Segovia (@8msegovia) 27 de febrero de 2021

En Salamanca, el Movimiento Feminista no convoca ni manifestación ni concentración. En su lugar, instalará durante todo el día una mesa informativa en la Plaza Mayor. "Tomamos simbólicamente la Plaza. Además, haremos campaña online todo marzo", explican. La plaza estará decorada con 12 siluetas que representaran a las trabajadoras invisibilizadas.

Este año NO convocamos manifestación o concentración.



Sí hacemos un acto #8M2021 en el que pondremos una mesa informativa en la Plaza Mayor durante todo el día. Tomamos simbólicamente la Plaza. Además, haremos campaña online todo marzo.



Pásalo (están desinformando)#Salamanca pic.twitter.com/XLd7X8GqFr — Movimiento Feminista de Salamanca (@movfeministasa) 27 de febrero de 2021

En Soria no hay concentración ni manifestación, aunque sí un acto simbólico. El Consejo municipal de las mujeres de Soria pintará el emblema feminista en la plaza de las Mujeres y a lo largo del día, se irán colocando piezas en su interior. Esta performance a gran escala será recogida en video y será compartida en redes sociales con el lema #construimosfeminismo.

En Zamora y en Ávila de momento no hay información sobre posibles concentraciones o manifestaciones.