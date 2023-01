El PSOE acusa a la Junta de Castilla y León de declararse “en rebeldía” por su plan antiaborto

La secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Andrea Fernández, ha acusado a la Junta de Castilla y León de declararse “en rebeldía” por su plan antiaborto, que “institucionaliza” el acoso ante las clínicas abortistas que se prohibió hace un año, lo que es “un disparate de dimensiones bíblicas”.

Según ha explicado Fernández, cuando empezaron a investigar el acoso ante las clínicas, esas personas —integradas en grupos ultras— estaban “perfectamente organizados”: “atosigaban” a las mujeres y ofrecían bebidas calientes para romper el ayuno, folletos de presuntos efectos psicológicos derivados del aborto y utilizar ecógrafos portátiles para escuchar los latidos, como ahora propone Vox.

Además, la secretaria de Igualdad del PSOE ha advertido de la “inseguridad jurídica” a la que ahora se enfrentarán los profesionales sanitarios. “La mujer que va a abortar busca comprensión y acompañamiento, no maltrato”, ha reprochado Andrea Fernández, quien ha recordado que el derecho al aborto no está “garantizado en los términos de la Ley” porque no se ha actualizado el listado de objetores de conciencia en los últimos diez años y únicamente se pueden someter a esta intervención en dos hospitales públicos: el de Miranda de Ebro y el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde empezaron a realizar abortos a finales del año pasado. Además, solo existe un convenio con una clínica privada en todas las provincias salvo en Soria, donde no se realizan abortos bajo convenio con la Junta de Castilla y León.

Además, Fernández ha anunciado que esperan aprobar “en las próximas semanas” una reforma de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para “profundizar” en los derechos de las mujeres y garantizar que los hospitales públicos realicen abortos: si todo el personal es objetor de conciencia, se deberá contratar a otros sanitarios que sí quieran participar en la intervención.

Andrea Fernández ha asegurado que lo que pretenden Vox y PP —“la coalición del miedo”— es “frenar los avances” en el derecho al aborto mientras la salud está “cada vez más deteriorada”. “Si les importa la infancia, que inviertan en pediatras, en sanidad pública y en educación rural”, ha apostado la socialista leonesa, que ha recordado que todavía hay consultorios cerrados y El Bierzo sigue sin servicio de radioterapia.

“Bandazos y vaivenes del PP”

La secretaria socialista de Igualdad ha criticado también los “bandazos” del Partido Popular, al que ha acusado de utilizar los derechos de las mujeres como “moneda de cambio”. “Estas medidas no tienen nada que ver con la vida, sino con el control y sufrimiento de las mujeres”, ha zanjado Andrea Fernández, que ha propuesto a Vox que escuche “cómo suena un aborto clandestino”.

Cuando se conozca exactamente en qué términos se va a producir este protocolo, el PSOE valorará posibles “acciones legales”. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, envió el jueves al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, una carta en la que le solicitaba información sobre “qué instrucciones y protocolo se trataba”. En dicha misiva, la ministra le recordaba “la obligatoriedad de cumplir con la ley vigente y no ir contra de la evidencia clínica y la praxis que ya tienen muy asentados los profesionales sanitarios”, ha explicado en una entrevista concedida a la Cadena Ser.