El PSOE fuerza al presidente del Parlamento autonómico a convocar la Junta de Portavoces previa a la investidura de Mañueco

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ya no tiene excusas para retrasar el paso previo obligatorio al debate de investidura de Mañueco y que puede iniciar una primera vuelta fallida. El PSOE de Castilla y León ha tirado de reglamento para pedir que se convoque la Junta de Portavoces que ha estado esquivando hasta ahora. La falta de acuerdo entre PP y Vox sobre las competencias de las consejerías y del futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo, es el motivo que hay tras la paralización de los trámites parlamentarios, y Pollán, como presidente del Parlamento, no puede seguir sirviendo a los intereses de su partido.

Lo que establece el reglamento de las Cortes en su artículo 37.1 es que para convocar una Junta de Portavoces bastará con la petición de dos grupos parlamentarios o con que una quinta parte de los miembros de la Cámara lo haga. En el caso de los socialistas, con 29 procuradores, se supera esa quinta parte (hay 81 escaños). De este modo, a Pollán no le queda otro remedio que acceder, y convocar la esa reunión con la preceptiva antelación de 48 horas. Una vez que se produzca esta reunión, se tendrá que convocar a la Mesa de las Cortes para que atienda la propuesta de fecha para el debate de investidura. Así, el Partido Popular corre el riesgo de que Mañueco no sea elegido si para entonces no ha llegado a un acuerdo con Vox, que tal y como adelantó elDiario.es, exige que se firme un segundo documento que concrete más el pacto in extremis alcanzado el pasado 10 de marzo, y que también se precisen por escrito las competencias de las consejerías y de García-Gallardo, que no quiere estar al frente de una consejería pero sí de la Dirección de Comunicación y de la presidencia de la Comisión de Secretarios Generales de la Junta.

El líder del PSOE, Luis Tudanca, ha informado este martes del registro de la petición a Pollán y ha lamentado la paralización de Castilla y León, que lleva 100 días con un gobierno en funciones. “No pueden seguir paralizando el Parlamento y la voz de los castellanos y leoneses. No puede ser que este todo el país avanzando y nosotros parados”. En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se solicita la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces “con el fin de superar la parálisis institucional del inicio de la XI Legislatura y posibilitar la adopción de medidas inmediata ante la crisis y sus efectos en la ciudadanía”.