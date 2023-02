Tudanca insta a la Junta a financiar el SERLA desde “donde quieran” y ve “mucha jeta” pedírselo a patronal y sindicatos

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha instado este viernes a la Junta de Castilla y León a garantizar financiación y recursos humanos “adecuados y suficientes” para que el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, el SERLA, pueda realizar su labor de mediación entre trabajadores y empresarios con todas las garantías.

De las medidas antiaborto a la supresión del Serla: El Partido Popular evita contradecir a Vox

Más

Tudanca ha exigido, además, que esa dotación económica sea sostenida en su totalidad por la Junta de Castilla y León, como, según ha recordado también, había ocurrido hasta la fecha, y ha considerado que la pretensión del Gobierno autonómico de pedir un esfuerzo a los agentes que forman parte de este instrumento de mediación laboral es tener “mucha jeta”. “Para eso que dimita todo el Gobierno que ya gobernaremos los demás”, ha exclamado el socialista para añadir: “No tiene que dar limosnas, tiene que cumplir la Constitución Española, el Estatuto -de autonomía- y la Ley”.

“Que lo saquen de donde quieran pero que esté garantizada toda la financiación”, ha ironizado Luis Tudanca ante la posibilidad de que la “aportación” anunciada por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, pueda llegar de una consejería distinta a la Industria, Comercio y Empleo, que gestiona Vox, en lo que ha considerado, además, un “nuevo sainete” y “desbarajuste” en el Ejecutivo de PP y Vox en el que ve “no una brecha” y sí “un abismo de control de liderazgo” en el que “nadie sabe quién manda”.

En este sentido, Tudanca no ha rechazado una “forma alternativa” de financiación del SERLA, incluso fuera de la Fundación, ante el convencimiento de que la Comunidad no puede “permitirse el lujo” de perder este servicio de mediación en un momento, además, en el que España está creando empleo mientras Castilla y León “se está quedando atrás” como consecuencia de las “malas políticas económicas y de empleo” que el socialista ha achacado a PP y a Vox.

“España crece y Fernández Mañueco nos empobrece”, ha sentenciado Tudanca en una rueda de prensa para anunciar que el Grupo Socialista llevará una moción al próximo pleno de las Cortes para instar a la Junta a restablecer “de forma inmediata” un sistema de mediación laboral que está en marcha “en todas las comunidades autónomas” -ha puesto como ejemplo Galicia que, según ha ironizado, no está gobernada por bolcheviques socialcomunistas- porque “es muy útil”.

Tudanca se ha dirigido especialmente el PP al que ha advertido de que, si rechaza la moción del Grupo Socialista, estará votando en contra de la Constitución Española “que enarbolan como arma todos los días”, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, del Estatuto de los Trabajadores e, incluso, de la Ley de Creación del Consejo de Diálogo Social.

“No debería haber excusa alguna para que el PP vote a favor. De Vox me espero cualquier cosa”, ha asumido el socialista que ve al Partido Popular de Fernández Mañueco “de perfil” y rehén de la 'extrema derecha' y de su “odio” a los trabajadores.

Tudanca ha hecho especial hincapié en que el SERLA había sido financiado hasta ahora por la Junta de Castilla y León que, según ha bromeado, “tampoco ha estado gobernada por socialcomunistas”, si bien ha reconocido que “aquel PP no es este PP” y que “aquel Juan Vicente Herrera no es este Fernández Mañueco” a quien ha acusado de no creer en el diálogo social y de no respetar el papel institucional de “los representantes legítimos” en la solución de conflictos.