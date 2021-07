Palencia rechaza expresamente el lenguaje inclusivo en toda su documentación institucional. El Ayuntamiento aprobó la semana pasada una moción impulsada por Vox para que el Ayuntamiento sea "especialmente escrupuloso" en el "correcto" uso del castellano. La moción salió adelante con el apoyo del Grupo Popular y Ciudadanos, que gobiernan en coalición tras ser aupados por el partido ultraderechista, cuya única concejala dirige parte de la Agencia de Desarrollo Local.

¿Qué aplicaciones tendrá esta moción? En la práctica, casi ninguna, defienden desde el equipo de gobierno. El alcalde de la capital palentina, Mario Simón (Ciudadanos), apuesta por seguir el "criterio técnico" recomendado en la norma estatal y explica que ya se utiliza el masculino plural para "simplificar" y "economía del lenguaje". "Una moción no es más que una declaración de intenciones políticas y no tendrá un efecto significativo", apunta.

Simón también defiende el trabajo que realiza el Ayuntamiento en materia de igualdad y destaca la presencia femenina en puestos municipales como en la Policía y el servicio de Bomberos. "La moción iba más a un aspecto estético y de forma, pero lo importante es el fondo", reitera.

La única edil de Vox en el Ayuntamiento, Sonia Lalanda, rechazó en el pleno el "innecesario" uso del desdoblamiento por género o el uso de la "e" para designar a "un género que en la naturaleza no existe", aunque la "e" final nunca se ha utilizado en documentación o declaraciones municipales. El lenguaje inclusivo es, para Vox, un "neolenguaje" con una "gran carga ideológica a modo de imposición política y arbitraria de la izquierda". Este diario se ha puesto en contacto con Vox, pero su concejala estaba de vacaciones en el extranjero y el partido ha remitido a este medio al pleno.

Este acuerdo apoyado por PP, Ciudadanos y Vox, además, contraviene las directrices pactadas en el Plan de Igualdad vigente, en su punto 1.1.3 "utilizar el lenguaje inclusivo", con el objetivo de "transversalizar" la igualdad de género. En este apartado, el consistorio se comprometía a utilizar el lenguaje inclusivo "en todas las áreas".

En la elaboración de este plan trabajaron personal político y técnico del Ayuntamiento y las secciones sindicales de UGT, CSIF, CCOO, USO, SPPMMCYL y SPB y las "empleadas y empleados" del Ayuntamiento de Palencia. De hecho, la actual concejala de Organización y Personal, Carolina Gómez, era la responsable de igualdad de CSIF.

"No vamos a volver loca a la gente"

El teniente alcalde y portavoz del Grupo Municipal Popular, Alfonso Polanco, quita hierro al asunto y asegura que seguirán trabajando por el lenguaje inclusivo, pero "sin pasarse" y "ponerlo más difícil", con un lenguaje "más farragoso, complejo y con errores". "Queremos normalizar una situación de avance de las políticas de igualdad pero con absoluta normalidad. No podemos mantener una postura intransigente y demasiado excesiva", afirma Polanco, exalcalde del Ayuntamiento de Palencia. Preguntado Simón por si coincide en que el lenguaje inclusivo pueda resultar "farragoso" o no, se desmarca y se remite al "criterio técnico".

Polanco asegura que el lenguaje inclusivo es "un tema político" y "una cuestión de percepciones" y considera que el equipo de gobierno vive un "difícil equilibrio" al no contar con la mayoría absoluta y dirigir la ciudad con el apoyo de Vox. "Esto está evolucionando, nosotros vamos a seguir trabajando en el lenguaje por la inclusión pero no vamos a volvernos locos o volver loca a la gente con un lenguaje que pueda generar dificultades", apuesta el portavoz del Grupo Municipal Popular. "Sí al lenguaje por la igualdad pero no vamos a volvernos locos y empezar a utilizarlo en todo el lenguaje administrativo", resume.

Durante sus intervenciones, la concejala de Vox cargó contra "la izquierda" que "contamina un tesoro y joya universal" como es el castellano, aunque ella apostó por utilizar el término "español" porque es "un concepto más universal e intemporal". Tampoco vio "razonable" que la Administración utilizara la "x" o la @, aunque es una posibilidad que nunca se ha contemplado en el Ayuntamiento; y agradeció al equipo de gobierno su apoyo en la moción.

"Un arma para la penetración de las ideas"

Lalanda se mostró de acuerdo en que la lengua es "algo vivo", pero acusó a "la izquierda" de "pretender cambiar la realidad utilizando el lenguaje como un arma para la penetración de las ideas". La concejala de Vox aseguró que en España "parece que cuantas más patadas se le dan" al lenguaje, la gente es "más moderna y mejor". A preguntas del PSOE, Lalanda aseguró que "no es lo mismo" decir en los aviones 'Señores y señoras, bienvenidos a bordo' que decir 'Consejo de ministros y ministras'".

A pesar de las declaraciones del líder del PP, en el pleno en el que se aprobó esta moción, el concejal "popular" que intervino, Víctor Torres, rechazó el lenguaje inclusivo y acusó al PSOE de "excluir" a las mujeres. "Nosotros apoyamos el uso correcto del castellano, apoyando lo que dice la RAE. Las mujeres van incluidas, implícitas y representadas. Son ustedes (el PSOE y Ganemos) los que siempre marcan esa disgregación", afeó.

En Valladolid, el Partido Popular rechazó una moción similar propuesta también por Vox. Polanco justifica el apoyo porque en Palencia tienen "la responsabilidad de gobernar" mientras en Valladolid el PP está en la oposición. "Le damos la prioridad que tiene, no queremos perder el tiempo con esto", continúa.

El Partido Socialista -que votó en contra- ve "decepcionante" la actitud del PP y de Ciudadanos. "Pensé que todos estábamos a favor del lenguaje inclusivo y me sorprendió que esa moción saliera adelante", lamenta la concejala socialista Reyes Bodero, que apuesta por "dejar evolucionar" al lenguaje. "No hay que ponerle freno, y una vez estén asentados los usos habrá que poner reglas de corrección, pero no impedirlos", defiende. La socialista alerta de que esta actuación podría vulnerar el artículo 14 de la Ley de Igualdad de 2007.

La única representante de Ganemos Palencia, Sonia Ordóñez, también rechazó la moción y califica esta decisión de "un paso hacia atrás" y recuerda las directrices de uso del Instituto de la Mujer y del Consejo General del Poder Judicial que marcan que la forma recomendada es el genérico.