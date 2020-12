El 70% de los bares con terraza de Valladolid ha abierto en el primer fin de semana permitido por la Junta

El 70% de los locales de restauración con terraza de Valladolid (alrededor de 1.050) ha abierto este fin de semana, el primero desde que el viernes la Junta de Castilla y León permitiese a la hostelería volver a atender a los clientes en el exterior. En el último mes, debido a las restricciones autonómicas, solo ha estado en funcionamiento la recogida a domicilio. La presidenta de los hosteleros de Valladolid, María José Hernández, explica que tanto sábado como domingo ha habido en la ciudad un "buen flujo de gente", a pesar del frío. Con todo, prevén que este lunes haya menos clientela.

Las asociaciones de hostelería de Castilla y León mostraron su reticencia a la apertura exclusivamente de las terrazas en toda la comunidad, aprobada el jueves, salvo para la ciudad de Burgos. La relajación tampoco afectaba a Segovia, Salamanca, León y Ávila, donde se puede consumir en el interior, eso sí, con aforos reducidos. Después de dos días de apertura de las terrazas, los hosteleros castellanos y leoneses mantienen que los números no dan. "Los que están trabajando en su gran mayoría son autónomos y no han sacado a las plantillas del ERTE". La recaudación de una terraza, denuncian, es insuficiente, por lo que muchos hosteleros "esperarán a que se habrá el interior para valorar si ir incorporándoles".

El fin de semana ha sido desapacible en términos meteorológicos en la capital del Pisuerga, con temperaturas entre -2 y los 9 grados centígrados. El frío castellano, sumado al toque de queda a las diez de la noche en la comunidad, ha hecho que la mayoría de los hosteleros hayan visto concentradas las comandas en las horas centrales del día. En este lunes festivo, aunque las temperaturas han subido ligeramente, el viento y la humedad azotan con más fuerza. Esto, y que las cadenas y los supermercados no abren, ha hecho que la afluencia está siendo menor que durante el fin de semana. "La gente también está aprovechando hoy para hacer pequeños desplazamientos", resume Hernández.

En el resto de la comunidad los datos no son definitivos y esperan tener una fotografía precisa de cómo ha ido el puente a partir del martes o del miércoles. "El tiempo ha sido distinto en las 9 provincias, en algunas ha nevado y en otras ha hecho un frío tremendo, así que tampoco podemos prever cómo ha ido", sostiene Ángel Blasco, presidente de los hosteleros de Castilla y León. "Pensamos que no ha ido nada bien en los pequeños municipios, quizá en las ciudades haya ido mejor, sobre todo en los centros históricos, pero no así en los barrios", detalla.

Aunque las provincias más cercanas a Madrid, como Ávila y Segovia, tienen menos restricciones y pueden abrir el interior de los locales de hostelería, estas son las que más dependen del turismo de madrileños, por lo que el cierre perimetral de Castilla y León perjudicará a los hosteleros de ambos territorios y no se notará tanto la apertura. Blasco asegura que este fin de semana Lozoya, municipio de la sierra de Madrid pegado a Soria estaba "a rebosar" mientras Navafría (Segovia) parecía un "erial".

Desde la asociación de hostelería de Castilla y León esperan que a lo largo de la semana la Junta de Castilla y León anuncie la apertura de los locales de restauración, aunque no las tienen todas consigo. "Esperamos que sea así, si no se van a cargar la Navidad y es una época vital para nosotros", resume Blasco. Según los datos de la asociación autonómica, el 30% de la facturación anual se concentra en el periodo navideño. Si finalmente la Junta decide seguir solo con las terrazas abiertas, Blasco mantiene sus dudas: "¿El que tenga mas de cinco empleados, qué hace? Pues no se arriesga a sacarlos del ERTE. Puede que haya 'ambientillo' pero eso no genera una caja suficiente para cubrir gastos".