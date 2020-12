Ciudadanos empieza hoy a negociar los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid con PSOE y VTLP

La negociación entre Ciudadanos y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, formado por la coalición entre PSOE y Valladolid Toma la Palabra, empieza a tomar forma. Después de varios encuentros informales, los portavoces socialista, Pedro Herrero, y de VTLP, María Sánchez, se reúnen este miércoles con el concejal de Ciudadanos, Pablo Vicente, ante la ausencia del portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Martín Fernández Antolín, por motivos personales. El encuentro se produce un día después de que el consistorio hiciese pública la fecha de la votación de las nuevas cuentas en el Pleno, prevista para el próximo 29 de diciembre, y sus líneas maestras: un aumento del 7% respecto a 2019 y un 70% más de inversiones.

Esta reunión entre Ciudadanos y el equipo de Gobierno es previa a la aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno, prevista para el próximo día 16 y anterior a las conversaciones que mantendrán con el resto de grupos. Según el regidor de Cs, el objetivo de la formación es buscar puntos de encuentro, para lograr que sean presupuestos "de consenso". La formación naranja asiste al encuentro con una serie de "líneas naranjas" centradas en dos bloques: apoyo al sector empresarial y a los colectivos más afectados por la crisis. "A día de hoy no podemos decir si vamos a apoyarlos, pero hemos asumido el compromiso de estudiarlos", explica el concejal Pedro Vicente, quien advierte que si las cuentas no llevan el "sello de ciudadanos" no contarán con su apoyo.

El nudo gordiano de las negociaciones está en las medidas de ahorro fiscal que los 'naranjas' quieren poner en marcha: exención de la tasa de terrazas durante todo 2021, bonificación del 95% del IBI para el sector hotelero y reducción de las tasas para los puestos de mercados municipales. "Sabemos que rebajar impuestos es lo que menos le gusta al equipo de Gobierno, pero para nosotros es esencial que se se pongan en marcha", subraya Vicente. "Entendemos que es casi un gesto, porque no llegan al millón y medio de euros, pero puede aliviar a muchos empresarios".

Las medidas sociales que Ciudadanos pone sobre la mesa son más asumibles para la coalición de izquierdas. "Para las familias pedimos que se aumente el parque de viviendas locales y se inviertan hasta 5 millones de euros". También que se aumenten las ayudas de emergencia y a la dependencia. El mayor problema es, Según Vicente, que se acabe imponiendo la lógica del gobernante, PSOE y VTLP tienen mayoría, por lo que pueden aprobar las cuentas sin los votos de Ciudadanos, pero si quieren que los presupuestos sean consensuados, tendrán que ceder. La formación naranja también reclama una comisión de seguimiento de los pactos para que se vigile su puesta en marcha.

El PP muestra su cerrojazo y Vox acusa al ejecutivo de no querer consenso

La presidenta del PP de Valladolid, Pilar del Olmo, critica que el consistorio vaya a aumentar "considerablemente" el endeudamiento. "Cuando hablan de aumentar un 70% las inversiones a lo que se refieren es a que van a endeudarse", señala Del Olmo, quien añade: "Te endeudas, inviertes, pero luego tienes que pagarlo". Los 'populares' también consideran la previsión de ingresos "un poco arriesgada". Aunque el Ayuntamiento no ha desglosado este apartado, sí prevén que parte de los fondos europeos del Next Generation EU lleguen a la capital del Pisuerga. "No sé si tendrán previsto qué inversiones van a llegar, pero la Unión Europea no ha dado el visto bueno al plan, y además es inseguro que esos fondos vayan a poder gastarse por los Ayuntamientos", sostiene.

Independientemente, Del Olmo rechaza cualquier tipo de acuerdo con el equipo de Gobierno. A principio de la pandemia, la buena sintonía entre el PP y la coalición de izquierda permitió la creación de un grupo de trabajo para luchar contra la COVID-19, pero en los últimos meses la relación ha saltado por los aires. El último desencuentro se debe a una información publicada por OK Diario en la que se acusa al alcalde, Óscar Puente, de haber recibido como regalo un viaje en yate por parte de un adjudicatario del Ayuntamiento de Valladolid. Los populares piden más transparencia o la marcha de Puente. "Nosotros no vamos a pactar absolutamente nada con el equipo de Gobierno. Estamos esperando unas explicaciones sobre el pago de las vacaciones del alcalde. Mientras no las den no tenemos nada que negociar", afirma la concejala.

Por su parte, el único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, señala el poco interés del equipo de Gobierno por negociar en serio. "La semana pasada intentamos que nos proporcionaran el borrador de presupuestos, pero nos dijeron que no, hasta el día 16 [cuando está prevista su aprobación por la Junta de Gobierno], así que eso demuestra cuál es el nivel de negociación que buscan. Solo nos dejan 13 días para revisar las cuentas y hacer propuestas", critica Bartolomé.