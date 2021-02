Ecologistas en Acción considera que Valladolid ha perdido una oportunidad histórica para municipalizar el tratamiento de residuos

El responsable de Ecologistas en Acción Valladolid, Javier Gutiérrez, asegura que el Ayuntamiento ha perdido una "oportunidad histórica" para municipalizar el Centro de Tratamiento y Eliminación de Residuos (CTR) de la ciudad, después de que el consistorio haya anunciado adjudicación del contrato a la UTE formada entre el grupo Zarzuela y FCC para os próximos nueve años por un importe de 50 millones de euros.

Para el ecologista vallisoletano, el Ayuntamiento, gobernado por la coalición de izquierdas entre PSOE y Valladolid Toma la Palabra, debería haber apostado por la gestión municipal del CTR, como sucede con el servicio de aguas municipales. "Un Gobierno que se jacta de gestión pública y que rechace tomar partido es un poco decepcionante", indica indignado.

El anuncio del nuevo contrato a la actual adjudicataria hecho este miércoles deja, según Gutiérrez, más dudas que certezas, entre otras. "No queda claro como quedarán los precios de los servicios", señala. Pero lo que más preocupa a la asociación ecologista es si se abrirá la puerta a que Valladolid tenga el contenedor amarillo para el reciclaje de plásticos. Un servicio que actualmente no se da en Valladolid. "A quien le interesa el contenedor amarillo es a Ecoemebes" subraya. "En otros países no tienen contenedor amarillo y se fomenta la reutilización de envases".

En Valladolid, desde que se comenzó con el servicio de reciclaje, además de los contenedores de vidrio y papel, se optó por privilegiar un contenedor gris para residuos y uno marrón para residuos exclusivamente orgánicos con los que hacer compost. "Con el anuncio del Ayuntamiento no nos queda claro qué va a pasar con los residuos orgánicos. A nosotros no nos importa que todo vaya al gris si hay uno exclusivamente orgánico porque luego se puede separar", explica. Pero a Gutiérrez, el anuncio del miércoles le preocupa: "El Ayuntamiento no acaba de aclarar si va acabar perjudicando al orgánico".

Según el responsable de Ecologistas en Acción en la capital del Pisuerga estarán atentos para ver si se aclaran esta y otras dudas, como el poco rendimiento actual del CTR, que funciona "horrorosamente" , o el problemas que varias fincas de alrededor están sufriendo, porque el viento provoca que se vuelen bolsas de basura y acaban en terrenos agrícolas cerca de Zaratán y Fuensaldaña".

El Ayuntamiento defiende que es necesaria una inversión de 44 millones y que de hacerla el consistorio incumpliría las reglas fiscales

La concejala de Medioambiente, María Sánchez, explica a elDiario.es los motivos que han llevado al consistorio a optar, de nuevo por una concesión. Por un lado, porque la planta no da servicio exclusivamente a la ciudad de Valladolid, sino que el 55% de los residuos vienen de toda la provincia. Además, la concesión incluye la gestión de las basuras, pero también obras de mejoras a las que el Ayuntamiento deberían ejecutarse en 24 meses, lo que supondría que el importe de dicha inversión, valorado en 44 millones de euros, debería anticiparlos el Ayuntamiento de Valladolid.

"El actual CTR está obsoleto y es necesaria una inversión millonaria. La reforma tiene que hacerse de golpe y el interventor nos advirtió de que que incumpliríamos las reglas fiscales", asegura. Según la edil, la comparación con el servicio de aguas, remunicipalizado en 2015, no es pertinente, porque la inversión para obras de canalización es constante y se materializa a lo largo de 15 años en función de las prioridades marcadas. Además, se financia con los ingresos derivados de la tasas, pero para la gestión de residuos la cosa cambia.

Sánchez defiende que en el convenio, que es de 10 años frente a los 20 del anterior aprobado por el PP, se establece una cláusula que indica que, si desde el ámbito provincial si tuviera dinero par pagar las obras, se podría pagar al concesionario la parte que no haya podido amortizar, y valorar asumir la gestión. Para la edil el nuevo acuerdo no perjudica "en absoluto" el reciclaje de los residuos orgánicos, "de hecho, se establece penalizar con las tarifas a los municipios que no la lleven separada". También señala que buena parte de los 250.000 euros para campañas de concienciación, irán destinados a informar sobre la separación de la materia orgánica.