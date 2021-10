La presión vecinal obliga a vetar por seguridad un acto a favor del lobo en Zamora: "Los ánimos están calientes"

La presión de los vecinos favorables a la caza del lobo ha obligado a cancelar un evento Villardeciervos (Zamora) organizado por varias organizaciones para celebrar su prohibición. Las jornadas 'Celebración por el lobo vivo y protegido' iban atener lugar el fin de semana del 30 al 31 de octubre en el pequeño municipio zamorano de la Sierra de la Culebra, por ser la zona de la península ibérica con mayor numero de estos animales. Pero las "amenazas", según los organizadores del acto, han llevado al alcalde a cancelarlo.

"Me llamó el alcalde ayer y me dijo que había que suspender porque había amenazas. Ya sabes lo que pasa en los pueblos todo se conocen. Se disculpó mil veces, le conocemos desde hace un montón de años y siempre nos ha apoyado", explica por teléfono Angel M. Sanchez, director del Voluntariado para el Censo del lobo y uno de los responsables del acto que ahora busca nueva ubicación.

En Castilla y León, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de incluir al lobo en el listado de especies protegidas con la consecuente prohibición de su caza no ha sentado bien en muchos sectores. La Junta de Castilla y León ha anunciado un recurso judicial como han hecho otras comunidades con presencia del mamífero, y las asociaciones ganaderas claman contra una medida que, según ellos, "les condena". Si no se da caza al lobo, explican, la población aumenta y se convierte en una "plaga" contra su ganado.

Sin embargo, Villardeciervos es también el ejemplo de lo contrario. De que no solo la caza genera riqueza. El municipio ha utilizado el reclamo del lobo vivo para crear turismo en la zona. Por eso los organizadores de las jornadas muestran, si cabe, mayor estupor ante las presiones vecinales. "El alcalde estaba visiblemente asustado, además de molesto. Es indignante que reciba estas presiones, pero es comprensible y seguro que él sabrá si razones están justificadas, explica Sánchez, del Censo del Lobo.

El alcalde zamorano prefiere no hablar de amenazas y sí de presiones. "Después de la prohibición los ánimos están calientes. No puedo garantizar que no pase nada porque no tengo medios para evitar cualquier incidente", explica el regidor Lorenzo Jiménez. Si fuese solo por él, las jornadas se hubiesen celebrado, pero ahora prefiere esperar a que pase la tormenta y calmar los ánimos de los vecinos. Coincide con los conservacionistas sobre que el lobo es un reclamo turístico clave para su población. "El turismo del lobo está generando mucho dinero y visitas. Unos ingresos económicos que mantienen al pueblo con vidilla", señala. La decisión de cancelar el acto, con la que no comulga, es "para que la cosa no vaya a peor" en el pueblo.

Desde la asociación Lobo Marley, una de las más importantes del país en defensa del animal, su presidente Luis Miguel Domínguez, carga contra los vecinos que han presionado, aunque también comprende al alcalde en su decisión. "Nosotros no podemos asumir la responsabilidad de que alguien pueda resultar herido", sentencia. "Nos ha dolido la gran injusticia de tener que cancelar, sobre todo porque en Villardeciervos se asienta una población de todo tipo. Hay hosteleros, empresas dedicadas a la observación del lobo vivo... ¿Qué pasa con esos vecinos a los que callan la boca en plan mafioso?, se pregunta.

Las asociaciones organizadoras trabajan para buscar un nuevo municipio en el que hacer las jornadas, aunque asumen que no llegarán a tiempo para hacerlo en las fechas previstas. Entre las actividades que había previstas, además de charlas sobre la nueva normativa, había previsto un catering, conferencias sobre la importancia del lobo para esas regiones o recorridos en busca de huellas e indicios del animal. Todo ello tendrá que realizarse en una nueva ubicación. Se muestran optimistas. "Sólo faltaría que no pudiéramos celebrar la prohibición", resume Angel M. Sanchez.