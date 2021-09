El fin de las restricciones en Castilla y León: reabren las discotecas y vuelven las barras del bar

Castilla y León intenta recuperar la normalidad tras la quinta ola. La semana pasada, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, justificó la decisión de bajar las restricciones del nivel 1 por la "buena evolución" de la pandemia, a pesar de que no han pasado dos semanas desde las fiestas municipales de Salamanca y Valladolid, en las que se han producido aglomeraciones. De hecho, en Salamanca la Policía ha tenido que intervenir para desalojar a los miles de universitarios que salieron de fiesta.

La incidencia acumulada es de 104 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras las UCI están al 15% de ocupación con pacientes de COVID. El 77% de los castellanos y leoneses ya tiene la pauta completa y el 82% tiene al menos una dosis de la vacuna. A partir de este martes, la comunidad retoma la desescalada. ¿Qué cambiará?

Barras de bar y nuevo horario de hostelería

La hostelería fija el aforo máximo al 75% en el interior de los locales y recupera el consumo en barra y de pie, con hasta 25 personas por mesa (antes eran 10 personas). En terraza no cambia nada: no hay límite de aforo, aunque no se permiten más de 25 personas por mesa o agrupación de mesas.

También se acabó el cierre a la una de la mañana. Los establecimientos hosteleros y de restauración podrán cerrar en el horario establecido en la autorización municipal. Se deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y la mascarilla seguirá siendo obligatoria.

El comercio y los centros comerciales están al 75% de ocupación.

Ocio nocturno y peñas

Reabrirá el interior de las discotecas con un aforo máximo del 50% y se permitirá el consumo de pie. En los pubs, karaokes y similares, del 75%. El horario de cierre será el establecido según las ordenanzas municipales y se permiten los cócteles, que se celebran de pie. Sanidad también vuelve a permitir la apertura de las peñas.

Conciertos y teatro

Los conciertos y el teatro de calle tendrán un aforo máximo del 75% del local o recinto donde se desarrolle, con un máximo de 1000 personas al aire libre y 500 en espacios cerrados . Está permitido que el público se encuentre de pie y que coma o beba durante el espectáculo.

Si se habilitan asientos y estos están preasignados y se cuenta con entradas numeradas, no se computa el límite de las 1.000 personas, sino sólo el 75% del aforo.

Deberá respetarse la distancia de seguridad interpersonal y el uso de mascarilla. Si hay asientos preasignados, si son fijos, basta con mantener un asiento libre. Si los asientos no fueran fijos, hay que guardar el 1,5 metros entre grupos de convivencia. No se precisa evaluación del riesgo sanitario.

Verbenas y romerías

Se mantiene el aforo máximo del 75% hasta mil personas al aire libre en las verbenas, discomóviles, romerías y procesiones. A partir del martes, el público podrá estar de pie y no sentado como hasta ahora. También podrán comer y beber durante el espectáculo, aunque la mascarilla sigue siendo obligatoria. No se precisa evaluación de riesgo sanitario para celebrar estos eventos.

Se debe guardar la distancia de seguridad entre grupos de no convivientes. Se identificarán áreas o zonas diferenciadas que permita mantener la distancia de seguridad interpersonal, según las normas de Sanidad. Entre las distintas áreas deberá respetarse zonas de paso que permitan la circulación de personas.

Eventos deportivos

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ampliar los aforos máximos en los eventos deportivos multitudinarios. En los estadios de fútbol se amplía el aforo hasta el 60% y en las canchas de baloncesto aumenta el porcentaje hasta el 40%, por tratarse de recintos cerrados.