La Justicia suspende de manera cautelar el Toro de la Vega

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspende la orden de la Junta de Castilla y León que permite la celebración del Toro de la Vega a petición de Pacma. “Si no se adopta la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de la Orden, el recurso perdería su finalidad legítima”, asegura el Alto Tribunal en el auto. La festividad estaba prevista para el 13 de septiembre.

Pacma impugna la normativa porque considera que el daño que se le ocasiona al toro es “irreparable”, además de que argumenta “la falta de perjuicio al interés público”.

La normativa permite alancear al toro a pie y a caballo, con hasta 50 lanceros. La lanza usada en el torneo no debe tener hoja de metal y está formada por un mástil cilíndrico de 2,80 metros de longitud como máximo. En uno de los extremos va una divisa compuesta por cintas de tela de uno o más colores, sujetas con un punzón o un doble arpón de una longitud máxima de 80 milímetros de los que 30 milímetros como máximo son destinados a elemento punzante, que tendrá una anchura máxima de 16 milímetros. El vencedor es el primer lancero que consigue colocar la divisa en la espalda del toro, en la zona situada entre el morrillo y el brazuelo.

La Junta de Castilla y León considera que al no haber “muerte pública de la res”, no se puede impugnar este recurso y por eso no existe esa “urgencia en la petición cautelar”. “Tampoco se ajusta a la realidad la afirmación de que va producirse 'la horripilante y aterradora muerte después de presumibles gran cantidad de intentos de clavarles las ”divisas“”, ya que “como máximo” se le podrán colocar al toro 7 divisas, dándose por finalizado el Torneo si ocurriese este hecho“, argumenta.

El Ayuntamiento de Tordesillas, por su parte, defiende que la ordenanza está adaptada a la nueva norma del gobierno autonómico, “se da un trato digno y respetuoso al toro y el torneo está exento de crueldad, ya que el alfiler que se le podría colocar al animal no excederá los 3 cm”. Además, la suspensión del Toro de la Vega causaría “un perjuicio irreparable” para los vecinos, aficionados y negocios “que esperan una gran cantidad de afluencia de visitantes” y al propio Ayuntamiento, que ha destinado “una gran cantidad de recursos económicos y humanos.

Cabe recurso contra el auto

La Sala del TSJ pide a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Tordesillas para que “adopten las medidas necesarias” para garantizar que se cumple con el auto. Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación.

El partido animalista había solicitado la medida cautelar de que se suspenda la Orden de Medio Ambiente y el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tordesillas que modificaba las normas del Toro de la Vega para permitir alancearlo. La Orden de la Junta “vulnera el principio de jerarquía normativa” porque considera que no tiene en cuenta en la medida en que no tiene en cuenta lo dispuesto en la Ley de 2021, que fija que los animales dejan de ser cosas a efectos jurídicos.

El Decreto-ley de 2016 que prohibía la muerte del Toro de la Vega entró en vigor el 20 de mayo de 2016, pero hasta el 4 de mayo de 2022 no se aprobaron con carácter definitivo las bases reguladoras ahora impugnadas, poco antes de la Orden de Medio Ambiente del 5 de julio, que no se publica hasta el 29 de julio de 2022.

El TSJ también alude a su sentencia de 2018 en la que ratificaba la suspensión del Toro de la Vega: “La tradición sin más no es un argumento para justificar la persistencia de determinados ritos que la sensibilidad social actual puede rechazar”, decía entonces el Alto Tribunal.

La decisión del Alto Tribunal se hace pública horas después de que Fiscalía archivara la denuncia del Gobierno de España porque “no existen indicios de la comisión de delito alguno”.

La Fiscalía de Medio Ambiente recuerda que ya se ha pronunciado en el mismo sentido en peticiones similares en los años 2007 y 2015. La cuestión esencial, explica, reside en que existe una base legal autonómica que permite la situación presente y a la que se ha adaptado el modo de celebrar este tipo de festejos. Desde Derechos Sociales aseguran que, por el momento, el Ministerio no ha recibido la notificación de archivo de su petición.