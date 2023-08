No, la Confederación Hidrográfica del Duero no ha demolido ninguna presa de Segovia que suministre agua

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha remitido a los medios un comunicado tras “los bulos y desinformaciones” que ha publicado estos días El Adelantado de Segovia. La Confederación solicita el máximo respeto al trabajo de sus técnicos, que además han recibido el apoyo de diversas asociaciones, catedráticos y expertos a este tipo de actuaciones.

En concreto, El Adelantado de Segovia habla de la demolición de la presa de Navafría, que se trata de una barrera abandonada y cuyo permiso de uso para producir electricidad caducó hace 10 años. Otras presas como las de Nava de la Asunción, —del río Voltoya y de las que ha informado El Adelantado de Segovia— están abandonadas también. En Segovia, y según los datos de la CHD, hay 131 presas en explotación, 69 abandonadas, 43 sin catalogar, 13 demolidas, 4 derruidas, tres están en un estado desconocido y una puesta fuera de servicio

Se trata de un bulo que circula desde mayo: grupos de Whatsapp, Telegram, foros de ultraderecha y partidos como Vox aseguran que el Gobierno de España “dinamita presas en mitad de la sequía”. Sin embargo, lo que se está haciendo es liberar kilómetros de ríos para que “vuelvan a ser de caudal libre”.

El director general de Turismo de la Junta es Ángel González Pieras, que fue director general de El Adelantado de Segovia S.L. y secretario de la Fundación El Adelantado de Segovia, que hace unos días llegó a calificar a la CHD de 'brazo armado' del Gobierno.

No se trata, pues, de destruir grandes embalses que, por otro lado, ahora están a la mitad de su capacidad. Ni del vaciado de presas destinadas a generar energía hidroeléctrica, sino de corregir “los efectos muy negativos que producen las obras transversales sobre las especies piscícolas y los desequilibrios del régimen y transporte sedimentario”, como recoge la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

La CHD insiste en que no ha demolido ninguna presa que suministre agua, sino que se trata de azudes cuya concesión se ha extinguido y por lo tanto, que no están en uso y deben retirarse por Ley. La Confederación alude a a la Directiva Marco del Agua, que defiende la “no perturbación de la migración de los organismos acuáticos”. “La eliminación de azudes es una de las prácticas más indicada para recuperar el buen estado ecológico de los cursos de agua”, defiende la CHD, dependiente del Ministerio de la Transición Ecológica.

De esta manera, se pretende “liberar” al cauce de un obstáculo que impide el libre flujo del agua, energía y sedimentos, fragmenta el espacio necesario para los animales , favorece la eutrofización de las masas de agua, a las especies exóticas —que no suelen migrar—.

Estos azudes también aumentan el riesgo de inundación en las márgenes y la erosión y supone una amenaza para la seguridad. “Al no tener uso y no existir un titular concesional que se haga cargo de su mantenimiento, se corre el riesgo de que la obra sufra una degradación progresiva con el consiguiente riesgo de rotura”, remata la Confederación Hidrográfica del Duero. La CHD además asegura que estas demoliciones no afectan a la reserva hidrológica actual ni a la futura.

Este jueves, la CHD ya tuiteaba al respecto e insistía en que no había demolido ninguna presa que tuviera funcionalidad para suministrar agua.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, también ha señalado estos bulos. “Asaja se une al clamor contra una ficticia indiscriminada demolición de presas. No sabemos si porque se han tragado un bulo o porque se suman a él”, ha afeado a través de Twitter.