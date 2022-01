La Justicia reconoce la depresión de una sanitaria de Palencia como enfermedad laboral

La Justicia reconoce la ansiedad y depresión de una sanitaria que trabajaba en el Hospital Río Carrión de Palencia como enfermedad laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) da la razón a R.F. -auxiliar de enfermería (TCAE)- frente a la Seguridad Social, que se negaba a atribuir su ansiedad a las condiciones laborales.

La Sala de lo Social del TSJ confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Palencia, que afirmaba que su puesto de trabajo era "el único elemento determinante" de la depresión, donde "se creó una situación de conflicto hábil para generar un proceso incapacitante por ansiedad". "Nos encontramos ante una causalidad directa en la configuración de la relación entre dolencia y trabajo", zanja la sentencia de primera instancia.

En 2019, esta trabajadora fue a urgencias por "malestar general" y ansiedad, que atribuía a "mucho estrés laboral" tras varios años de quejas de trabajadores por la sobrecarga de trabajo, con quejas de 2005, 2016 y 2017. Esta empleada solicitó a sus superiores solucionar la situación actual de "elevada" carga de trabajo sin obtener respuesta, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico.

La Seguridad Social consideraba que no se acreditaba lo suficiente que la ansiedad de esta trabajadora fuera por motivos laborales, apuntaba que no se habían registrado denuncias ante Inspección y declaraba la enfermedad de esta trabajadora "de carácter general" y no "laboral". Ante la sentencia favorable para la trabajadora, el INSS y la Tesorería General de Seguridad Social plantearon un recurso de suplicación ante el TSJ. Cabe recurso de casación contra la sentencia del Alto Tribunal autonómico.

La jueza del TSJ reprocha duramente las justificaciones de la Seguridad Social, a quien afea que "no se haya molestado" en aportar "ninguna prueba" de que las condiciones laborales que provocaron ansiedad a esta empleada se hayan solucionado: "Alegar que si no consta en autos lo ocurrido a partir de 2017 'será que se ha solucionado' es casi una tomadura de pelo"

El TSJ tampoco ve "ninguna prueba" de que la ansiedad de esta trabajadora tenga otra causa que las condiciones de trabajo, a las que Sacyl "debió haber puesto solución hace años". El Alto Tribunal apunta que, lejos de haber puesto una solución en estos años, la situación "ha empeorado": "más masificación, más periodos de espera para los pacientes, más tensión generada e incluso más agresiones al personal". Todos esos condicionantes la llevaron "a derrumbarse, somatizando incluso el estrés y la ansiedad generada en una sintomatología de epigastralgia".

El Tribunal ve "evidente" que el estrés y la ansiedad que originaron la incapacidad temporal "tuvieron como única causa su trabajo". "Una misma situación de conflicto empresarial puede causar un trastorno ansioso-depresivo a un trabajador y no ocasionárselo a otro, aunque ninguno tenga antecedentes psiquiátricos", justifica el TSJ.

Comisiones Obreras se ha felicitado por el fallo conseguido por el sindicato. La delegada de Sanidad de CCOO en Palencia, Pilar Sancho, destaca en declaraciones a elDiario.es la "importancia" de que se reconozca la ansiedad como enfermedad laboral, sobre todo porque la situación "se ha agravado" durante la pandemia, y esto tiene efectos sobre la salud mental de los trabajadores de Sanidad. "Se reconocen los riesgos psicosociales asociados a una carga física y emocional. No se trataba de una enfermedad común, si no laboral", subraya Sancho.