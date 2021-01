Solo el 5,7% ha rechazado por ahora vacunarse de la COVID-19 en Catalunya

Los primeros datos disponibles sobre la población que rechaza vacunarse contra la COVID-19 en Catalunya son positivos, según el Departamento de Salud. Poco más de diez días después del inicio de la campaña, la Generalitat ha registrado un 5,7% de personas que se han negado a someterse a la inyección. El porcentaje incluye todos aquellos que tenían indicada la vacunación hasta ahora, es decir, los usuarios y trabajadores de residencias y los sanitarios de aquellos hospitales y centros de Atención Primaria en los que ya se ha empezado a inmunizar.

Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, ha considerado “lógico” este porcentaje al haber acabado de arrancar la campaña, y ha confiado en que se irá reduciendo a medida que esta avance. De hecho, ha precisado que en los primeros días estuvo cerca del 10%. “Ha ido bajando a medida que la gente ve que realmente no hay un motivo especial de preocupación”, ha explicad, y ha vaticinado que lo seguirá haciendo hasta caer ser un porcentaje “anecdótico”.

Mendioroz ha defendido la seguridad de vacunas como la de Pfizer/BioNTech y ha aportado un estudio del Centers for Disease Control and Prevention del gobierno de Estados Unidos que constata que solo se han detectado once casos de reacciones alérgicas graves por cada millón de dosis administradas. “Además, ninguna ha tenido un desenlace fatal”, ha aseverado.

El Departamento de Salud ha asegurado que, tras una primera semana de vacunaciones al ralentí, ya están alcanzando la velocidad deseada en cuanto a inmunizaciones. En estos momentos han realizado 24.114, 3.271 de ellas durante el día de Reyes. La aceleración de la campaña se explica también porque la Generalitat decidió el lunes empezar a vacunar a sanitarios en paralelo a los usuarios y trabajadores de las residencias.

Aunque el objetivo inicial era vacunar el 100% de las residencias en las dos primeras semanas –es decir, antes del próximo día 10–, de momento solo se ha podido llevar la vacuna al 20% de estos centros.