Colau usa a Torra para desgastar a Maragall en un cara a cara a 48 horas de las elecciones en Barcelona

A pocas horas de que finalice la campaña electoral en Barcelona y en un cara a cara decisivo entre los dos principales aspirantes a la alcaldía, Ada Colau y Ernest Maragall, el protagonismo se lo ha llevado un tercer invitado: Quim Torra. La actual alcaldesa ha acudido al encuentro, celebrado en los estudios de SER Catalunya, decidida a desgastar al candidato de ERC utilizando a su socio de gobierno en la Generalitat, al que ha acusado de cometer dejadez de funciones a la hora de abordar los principales problemas a los que se enfrenta la ciudad.

"El president Torra es su refugio y su búnquer ideológico y programático", le ha llegado a responder Maragall, harto de que la alcaldesa le asociase no sólo a las políticas del Govern, sino que insistiese en la supuesta voluntad de ERC de querer pactar con JxCat en el Ayuntamiento. A ello ha contraatacado Maragall acusándola de querer reproducir en el consistorio la alianza PSOE-Unidas Podemos y le ha instado a decidir entre pactar "abrazados a los partidos del 155 o a las víctimas de la represión, con Collboni y Borrell o con Junqueras y Forcadell".

En materia de pactos, el de ERC ha enfriado mucho más un posible acuerdo postelectoral que Colau, que ha centrado su campaña en ofrecerles la mano a ellos y a los socialistas. "No contemplo otra opción que no sea gobernar en solitario", ha sentenciado el candidato de ERC. La alcaldesa, en cambio, tomaba el camino contrario: "Hay que dejar las líneas rojas y tejer acuerdos, diálogo y consensos; si gano las elecciones no sólo seguirá siendo alcaldesa sino que quizás conseguiré que Maragall y Collboni miren a su izquierda en vez de a su derecha".

Los dos candidatos pactaron un cara a cara de última hora después de que el equipo de Colau, inicialmente reticente a hacerlo, viera que podía ser beneficios para ellos al aparecer en las encuestas ligeramente por debajo de ERC. Y nada más empezar el debate, que ha virado rápidamente hacia el problema de la vivienda en Barcelona, Colau ha sacado a relucir al president para recriminar a Maragall que quiera echarla de la alcaldía "reproduciendo el Gobierno de Torra" y que su Ejecutivo aprobado un decreto de regulación del precio de los alquileres en plena campaña electoral.

Colau, que ha defendido que el de Barcelona es "el Ayuntamiento que más política de vivienda está haciendo en todo el Estado", ha recurrido también al pasado de Maragall como concejal socialista del consistorio para echarle en cara que no aumentaran el parque de pisos públicos de la ciudad. El candidato del ERC se ha excusado en que en esa época no había la crisis del alquiler actual, y la alcaldesa ha aprovechado por insistir: "Cada cual estaba donde estaba y yo estaba parando desahucios y luchando contra la especulación, y ustedes me dieron con la puerta en las narices, de vivienda sé bastante y tengo claro de qué parte estoy".

Maragall, por su parte, ha centrado su discurso en contraponer su capacidad de gestión a la que considera que la alcaldesa no ha logrado conseguir. En políticas de seguridad, y ante una nueva denuncia de Colau contra la Generalitat por falta de implicación –en este caso por no destinar más Mossos–, el candidato de ERC le ha soltado: "Usted está confirmando su impotencia: mira al otro lado de plaza Sant Jaume, denuncia déficits seguramente con razón, pero luego se queda ahí, es incapaz de liderar la obtención de resultados", ha defendido.

"Este no es un debate sobre el Govern de la Generalitat", le ha recordado Maragall, que le ha advertido que "centrar el debate sobre el futuro de Barcelona" en el Ejecutivo catalán "es un error de enfoque profundo" de su propuesta municipal. En su afán de que Maragall saliera de los estudios de la SER con la etiqueta de socio de Torra, Colau ha llegado a preguntarle sobre el elogio que hizo el president de la capitalidad supuestamente ejercida los últimos años por Girona.

Más allá de las críticas a su gestión, el debate ha transcurrido sin que Maragall se opusiera a las políticas impulsadas por el actual gobierno municipal, queriendo aparecer los dos como garantes de un futuro progresista para Barcelona. "Habla de políticas que ya estamos haciendo", ha llegado a decirle en una ocasión la alcaldable de los 'comuns', en referencia a iniciativas como la eléctrica pública o la apuesta por pacificar más calles de la ciudad y restringir el tráfico.