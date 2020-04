El Govern catalán critica el plan de desescalada por provincias: "Es un error flagrante"

La Generalitat de Catalunya ha cargado contra el plan de desescalamiento por fases y provincias presentado el martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su consellera de Salut, Alba Vergés, considera que el planteamiento del Ejecutivo supone un "error flagrante" y afrontar la situación de una manera "corta de miras".

En una entrevista en SER Catalunya, Vergés ha acusado al Gobierno de actuar de forma "impositiva y paternalista", algo que considera "decepcionante" viniendo de un Ejecutivo formado por PSOE y Podemos. "Esta centralización hace daño a la gente y es penosa por parte de un Gobierno que tiene los colores que tiene", ha añadido la consellera, que ha acusado al Ejecutivo de afrontar el reparto de competencias de una forma "muy poco madura".

Según la consellera, el Ejecutivo se jacta de una "falsa coordinación" que en realidad implica "hazme el trabajo, realiza propuestas, y luego ya veré si te las acepto". "Es una muy mala gestión de la crisis" ha insistido Vergés, en un tono más duro del habitual.

La responsable catalana de Salud también ha cargado contra el Gobierno por no haber proporcionado más dinero para reforzar los equipos sanitarios y ha insistido en que Sánchez no respeta las decisiones que toman las Comunidades Autónomas. "Quien conoce el territorio somos nosotros y los municipios", ha apuntado Vergés. "El ministro [de Sanidad, Salvador Illa] no se ve con los municipios, nosotros nos encontramos cada semana", ha remachado.

El Govern presentó el martes su propio plan de desescalada, que apuesta por las franjas horarias para que la mayoría de la población pueda comenzar a salir a la calle y, a la vez, se eviten aglomeraciones. Los departamentos de Interior y Salut han diseñado siete franjas, entre las 7h y las 21h, repartidas según la actividad y el grupo al que se pertenezca. La propuesta ha sido planteada por los técnicos de la Generalitat, pero debería ser validada por el Gobierno central antes de poder llevarse a cabo.

Críticas del teniente de alcalde de Barcelona

El plan por provincias que presentó Sánchez el martes no solo ha generado críticas desde el sector independentista. El teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Martí, también se ha desmarcado de la propuesta del Ejecutivo porque, según él, las provincias "no responden a ninguna dinámica territorial". Según Martí, lo más conveniente sería que el plan de desescalada se hiciera atendiendo a las regiones sanitarias.