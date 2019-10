Las 10 frases de Lorena Roldán en la moción de censura a Quim Torra

La líder de Ciudadanos en Catalunya ha intervenido este lunes en el Parlament para proponerse como candidata alternativa a la presidencia en la moción de censura a Quim Torra. Lorena Roldán ha cargado contra el Govern, a quien ha acusado de "apoyar" la violencia, pero también ha tratado de poner en jaque al PSC, por negarse a apoyar su iniciativa.

Roldán ha asegurado que, tras las recientes detenciones de varios miembros de los CDR acusados de terrorismo, apoyar la moción de censura es una "obligación moral de todos los demócratas". La jefa de Ciudadanos en Catalunya ha desplegado además su programa de gobierno, centrado en la relación con el Estado, en el que se ha comprometido a volver a los encuentros autonómicos y a "no gastar ni un solo euro en manchar la imagen de España".

Las 10 frases más destacadas

1. "Hoy Ciudadanos trae aquí la voz de una mayoría de catalanes que están cansados, hartos, y ahora, asustados. Una mayoría de ciudadanos a la que usted [Torra] no quieren ver ni mirar, pero que hoy van a tener que escuchar".

2. "Con el presupuesto de un año de TV3 acabaríamos con los barracones pero, claro, no podemos cargarnos la gran máquina de propaganda secesionista. [...] Con nosotros la gente tendrá ganas de volver a ver TV3"



3. "Cuando las noticias hablan de ustedes sus nombres aparecen al lado de explosivos y planes para asaltar las instituciones".



4. "Otra Catalunya es posible: una Catalunya sin procés, para todos y sin que nadie te señale por lo que pienses"



5. "Para recuperar la convivencia hay que erradicar la violencia. Para recuperar la libertad hay que acabar con la intolerancia. Para trabajar para todos los catalanes hay que apartar al señor Torra".



6. "Hoy recojo el testigo de Inés Arrimadas. Tú has sido la primera mujer en ganar las elecciones en Catalunya y yo soy la primera mujer que se presenta a una moción de censura para ganar la presidencia de la Generalitat"



7. "No le censuramos por separatista, sino por llevar Catalunya al abismo. Nunca imaginé que en este Parlamento se llegaría a votar para legitimar la violencia".



8. "No es el Molt Honorable President Puigdemont, es un fugado de la justicia. No son mártires, son presuntos terroristas. Señor Torra, abra los ojos: no son gigantes, son molinos".



9. "Estamos aquí para que, dentro de unos años, los catalanes puedan mirar atrás y, entre tanta fecha negra en el calendario, puedan recordar el día de hoy y se sientan orgullosos al saber que hubo unos representantes políticos que estaban en el lado correcto de la historia".



10. "Hoy podemos pulsar el botón de reinicio. Con nuestros votos podemos devolver a los catalanes algo que jamás les deberían haber quitado: la libertad de sentirse como quieran, la libertad de hablar la lengua que quieran y la tranquilidad de saber que no deben enfrentarse a nadie por la bandera que sienten en su corazón".