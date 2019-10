Ciudadanos acusa a Torra de "apoyar" la violencia y al PSC de "ponerse del lado" del president

Carlos Carrizosa vincula al Govern con el terrorismo a cuenta de las filtraciones por el caso de los siete CDR detenidos por la Audiencia Nacional El líder de la oposición carga contra Pedro Sánchez y el PSC por no apoyar su iniciativa: "No entiendo que se pongan del lado de los que defienden la violencia" "Asistimos a un acto electoral de un partido y no a un debate sereno sobre política", ha rebatido la portavoz del Govern