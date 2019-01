Manuel Valls estalla por una alusión a los "presos políticos" en el Premio Josep Pla: "¿Nadie va a decir nada?"

El candidato a la alcaldía Manuel Valls estalló este domingo al escuchar durante el acto del Premio Josep Pla cómo su ganador, Marc Artigau, hacía referencia durante su discurso a los "presos políticos". Varios presentes aseguran que, desde su mesa, lamentó en voz alta que nadie dijera nada, y al acabar el evento se dirigió a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, para pedirle que tomara cartas en el asunto al entender que el autor estaba aprovechando para politizar el acto.

Valls ha saltado después de que Artigau expresara en su intervención sentir "rabia" por vivir en un país en el que considera que hay "presos políticos" y asegurara que en el futuro sentirán "vergüenza por ello". En ese punto, el exprimer ministro francés contestó en voz alta "ya lo veremos" y "basta", según relata el periodista del diario Ara Antoni Bassas.

Quan @martigau ha dit que algun dia sentiríem vergonya recordant que hi havia presos polítics, @manuelvalls ha contestat en veu alta “ja ho veurem!” i “pesats!” Ningú l’ha seguit #PremiJosepPla2019 @diariARA — Antoni Bassas (@antonibassas) 6 de gener de 2019

Entre los presentes que han confirmado la escena están la escritora Pilar Eyre, que compartía mesa con el político, la alcaldesa Ada Colau o la consellera de Cultura, Laura Borràs. El propio Manuel Valls se ha hecho eco de la noticia en Twitter, a la que ha añadido: "Esta noche he sentido tristeza, rabia y vergüenza después de este discurso y de esta demagogia... Pobre Josep Pla... ¡Ya basta!".

Aquest vespre jo he sentit tristesa, ràbia i vergonya després d’ aquest discurs i d’aquesta demagògia ..pobre Josep Pla..Prou! https://t.co/SYHZbL3lHy — Manuel Valls (@manuelvalls) 7 de gener de 2019

Valls se indignó sobre todo al ver que nadie le seguía en su protesta. "¿Es que nadie va a decir nada?", profirió, según Eyre, después de dirigirse al expresident Artur Mas, que con su mujer se encontraba en la mesa de al lado, para atribuirle la culpa de lo ocurrido. La consellera Borràs explica incluso que Valls llegó a afirmar "mira que sois pesados" mirando a una de las cámaras del evento.

Premio Nadal en el Ritz, Marc Artigau, premio Josep Pla, recuerda a los políticos presos. Xavier Valls, que está en mi mesa y que ha tenido un comportamiento afable y moderado, se pone nervioso “pesado... Mas, Mas... tu tienes la culpa, y qué pasa? Nadie va a decir nada?” — Pilar Eyre (@pilareyre) 7 de gener de 2019

La indignación del candidato que recibe el apoyo de Ciudadanos en Barcelona no se quedó sin embargo en esa escena, y continuó al salir, cuando se dirigió a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. Según el periodista Bassas, Valls le dijo: "¡Pero cómo permites eso!". Desde su plataforma precisan que le pidió que como representante del Estado debía decir alguna cosa sobre las palabras de Artigau.

Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el episodio, reproches a Cunillera incluidos, fueron "histriónicos". "Me quedó la duda de si todo era una performance calculada para ser la noticia de la cena", ha expresado este lunes. Sus palabras, publicadas en Twitter, han obtenido respuesta por parte de Eva Parera, una de las figuras vinculadas a la candidatura de Valls: "Más bien fue pura indignación porque incluso la cultura catalana se tiñe de discurso identitario y demagogia".

O més aviat pura indignació per que fins i tot la cultura es tenyeixi de discurs identitari i demagògia. Recordem el concert de Nadal al Palau de la música. Els catalans som més que només aquells que defensen la independència https://t.co/zuRg3JPp3t — Eva Parera (@PareraEva) 7 de gener de 2019

Pese a que Valls se quedó sólo en su crítica al discurso de Artigau durante el transcurso de la intervención, fuentes de su equipo aseguran que, al acabar, varias personas se acercaron para decirle que tenía razón y que apoyaban su gesto.

El escritor contesta: "¿Quién es Manuel Valls?"

Artigau, ganador del Premio Josep Pla y autor del discurso que indignó a Valls, ha indicado este lunes a Efe que las palabras que pronunció en las que aludió a los políticos catalanes presos surgieron desde la "más absoluta naturalidad" y ha contestado con ironía al alcaldable. "Me pillas en un momento en el que no sé quien es Manuel Valls. ¿Es el fichaje en el mercado de invierno del PSG? Me sabe mal, pero me cogéis en un momento en el que no sé quién es. ¿Es político? ¿Por qué partido va?", se ha preguntado el también dramaturgo.