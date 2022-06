La alta velocidad genera la mitad del déficit inversor del Estado en Catalunya, Andalucía y Comunitat Valenciana

Adif AV (Alta Velocidad) dejó de invertir en el conjunto de comunidades autónomas 1.977 millones de euros en el año 2021. Según los datos de Hacienda sobre la inversión territorializada, la empresa pública encargada de la gestión de las vías del AVE fue la entidad que más distancia acumuló entre el presupuesto previsto y el ejecutado, que además se centró en tres comunidades concretas: Catalunya, Andalucía y la Comunitat Valenciana. En estos territorios, los más castigados por los incumplimientos del Estado, la Alta Velocidad fue la responsable de prácticamente la mitad de los fondos que no llegaron.

Desde Adif AV aluden a razones técnicas de la contratación y al encarecimiento de las materias primas para explicar la situación. Al mismo tiempo, explican que en las tres comunidades el ritmo de licitaciones ha sido muy alto, con récord en 2021 en Catalunya, lo que en parte se reflejará en las obras que se ejecuten en próximos ejercicios. Entre las tres comunidades se han licitado desde junio de 2018 inversiones por valor 3.895 millones en infraestructura ferroviaria, sumada alta velocidad y convencional, una cantidad que según Adif AV rebajará las actuales malas cifras.

Catalunya, donde se dejaron de invertir 470 millones; Andalucía, con 695 millones en el cajón, y la Comunitat Valenciana, con otros 348, fueron las comunidades que acumularon más incumplimientos de inversión en alta velocidad, una situación que, con variaciones, ya venía ocurriendo en años anteriores. Los tres territorios aparecen en cada proyecto de presupuestos como los más favorecidos por la inversión, pero cuando se examina la ejecución, quedan claramente por detrás de otras, como la Comunidad de Madrid, tanto en inversión bruta como por habitante. Los datos de 2021 han vuelto a corroborar esa tendencia, localizando además la falta de ejecución en las inversiones en estructura ferroviaria de alta velocidad.







Buena parte de la infraestructura del ferrocarril en España está gestionada por dos empresas, Adif y Adif AV, que son a su vez dos de las que más inversión territorializada presupuestan cada año. Por esta razón, los porcentajes que ambas empresas no ejecutan tienen una repercusión importante en el cómputo global.

No se ejecutó ni el 5% de la inversión prevista en alta velocidad en Catalunya

En el caso de Catalunya, los trenes, sean de alta velocidad o convencionales, fueron los responsables de casi tres cuartas partes de los incumplimientos. En la red convencional se ejecutó el 24% de la inversión prevista y en alta velocidad la ejecución no llegó al 5%, datos que la convirtieron en la comunidad con menos inversiones ejecutadas en total, con un 35,8% en 2021.

Esto último no pasa en Andalucía, donde los incumplimientos de Adif en la red convencional son menos importantes. Por contra, en Andalucía incluso es más acusada la falta de ejecución de las inversiones en alta velocidad, con un récord de prácticamente 700 millones que no llegaron a su red de AVE. Solo se ejecutó el 13% del presupuesto previsto, justamente el año que el servicio celebraba su 30 aniversario.

Algo similar ocurre en la Comunitat Valenciana, donde la red de alta velocidad es la que se encuentra más castigada por las inversiones prometidas pero no realizadas, se ejecutó el 19% de lo previsto, dejando 348 millones en el cajón. En el caso valenciano, también las líneas convencionales acumularon incumplimientos, con 118 millones no invertidos a lo largo de 2021. La ejecución presupuestaria se quedó en el 27%.







La situación en las tres comunidades citadas es especialmente gravosa, pero el tren fue en 2021 una de las inversiones que menos rindió de forma general en todas las autonomías. En el conjunto de España, Adif y Adif AV sumaron más de la mitad de los incumplimientos, aunque no afectaron a comunidades como la madrileña, donde únicamente se dejaron de invertir 30 millones de Adif.

Cuando se analiza la suma total de lo dejado de invertir, entre las entidades incumplidoras no solo aparecen las que tiene que ver con el ferrocarril, aunque son las más numerosas. Por ejemplo, Puertos sumó un 11,5% de déficit inversor, el propio Ministerio de Transportes un 5,9% y Enaire, la gestora de las infraestructuras de vuelo, dejó de invertir un 3,8% de la inversiones territorializadas para el conjunto de las autonomías. El apartado de “otros” se corresponde con ejecuciones del resto de entidades, empresas públicas y ministerios dependientes de la Administración General del Estado, todas ellas con mucho menor peso tanto en lo presupuestado como en lo ejecutado.







La otra cara de la moneda: Madrid, ejecución del 180%

Los datos oficiales de Hacienda han arrojado una situación muy desigual por comunidades, pues mientras Catalunya, Andalucía y Comunitat Valenciana no llegaron a la mitad de la inversión prevista, la Comunidad de Madrid superó todas las previsiones con una inversión del 180% sobre lo presupuestado.

Estas cifras de sobreinversión, sin embargo, no pueden imputarse a la red ferroviaria. Aunque Adif y Adif AV pudieron prácticamente ejecutar el 100% de sus inversiones en Madrid, el exceso tuvo que ver sobre todo con los propios ministerios y la inversión aportada por Renfe, la operadora que gestiona entre otras la gran red de Cercanías madrileña. El Ministerio de Transportes, por ejemplo, invirtió cuatro veces más de lo presupuestado, hecho que explican por el rescate imprevisto de las carreteras radiales. Pero no es la única institución que ha hecho frente a inversiones que no aparecían en los cálculos iniciales. Por ejemplo, destacan Renfe, que ha invertido más del doble, o Justicia y el CSIC, que multiplicaron la inversión prevista por 9 y por 10 respectivamente.







Las explicaciones de Adif y Adif AV

Desde las empresas públicas gestoras de la infraestructura ferroviaria en España no entran a valorar los datos aportados por Hacienda, pero explican que hay razones por las que 2021 ha sido un año de caída inversora. Entre otras cuestiones, aluden al precio de las materias primas, “en algunos materiales por encima del 100%”, que habría ralentizado la ejecución de obras. “Esta situación, que no es exclusiva de Adif y Adif AV, es relevante en cifras al tratarse del mayor ente inversor del país. Esta situación ya venía de 2021, pero la guerra en Ucrania ha agravado de forma importante la problemática”, indican desde las dos empresas.

También aluden a los buenos datos de licitaciones que vienen haciendo desde junio de 2018, cuando cambió el Gobierno. Las obras públicas de grandes proyectos siguen procesos largos en los que pueden pasar varios años entre que se adjudica el contrato y se ejecuta, por lo que Adif aduce que una parte de las licitaciones realizadas aún no se han plasmado en obras finalizadas, pero sí lo harán en próximos ejercicios.







Según los datos de Adif, en 2021 se licitaron en Catalunya mejoras en la red ferroviaria por valor de 510 millones, en Andalucía por 63 millones y en la Comunitat Valenciana por 126. Entre los proyectos que destacan está la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, a la que tienen previsto destinar en conjunto 650 millones, o el Corredor Mediterráneo, con nuevas conexiones entre València y Castelló, implantación del ancho estándar entre Castelló y Vandellós o la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería. Solo esta última infraestructura costaría 3.300 millones de euros, aunque por el momento la mayor parte está en fases iniciales.

La ejecución presupuestaria, entidad por entidad

La ejecución presupuestaria de cada ministerio, organismo o entidad en las distintas comunidades autónomas se puede comprobar en la siguiente tabla. El buscador incluye la inversión final en 2021 y cómo de lejos está respecto a la previsión. Se muestra, por ejemplo, que Renfe ha incumplido en todas las comunidades excepto en Madrid, donde ha invertido más del doble de lo previsto.