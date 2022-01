El comité de ética del Ayuntamiento reprocha a Colau la contratación como asesora de la pareja de una edil

El Comité de Ética del Ayuntamiento de Barcelona considera que el nombramiento como asesora de la pareja de una edil dañó "la imagen pública y el prestigio" del consistorio. Así lo recoge la resolución del Comité sobre la contratación en septiembre de 2020 de Alicia Ramos, entonces pareja de la regidora de Vivienda, Lucía Martín, después de que el grupo de Ciutadans en el Ayuntamiento lo denunciara.

Por un lado, Cs entiende que el Comité les da la razón mientras que, de la otra, el Ayuntamiento afirma que no se cuestiona el nombramiento en sí y defiende el proceso de nombramiento de Ramos como adscrita a la concejalía de Feminismos.

"Reunía la preparación y conocimientos necesarios y acreditados", apuntan desde el consistorio. Según ha podido saber la agencia ACN, Ramos dejó de trabajar en el consistorio en junio de 2021.

En su análisis, el Comité estima que a primera vista podría haber en el nombramiento un "conflicto de interés" y apunta que el expediente administrativo no recoge "ninguna razón ni documento" por los cuales Ramos fue nombrada. Con todo, concluye que no ha presupuesto un conflicto de interés porque la elección corresponde "únicamente" a la alcaldesa, que no mantiene ninguna vinculación personal o familiar con Ramos.

El Comité, sin embargo, deja claro que el nombramiento supone en todo caso una imagen reputacional negativa y recomienda a la alcaldía que en el futuro evite el daño asociable a "casos de real o potencial conflicto de interés" en el nombramiento de cargos eventuales.

Por su parte, desde el consistorio afirman que el proceso de nombrado de Alicia Ramos como personal eventual se hizo siguiendo los mismos criterios que el resto de cargos eventuales de todos los grupos municipales.

Sobre el hecho que no se aporte documentación en el expediente de nombramiento, las fuentes municipales indican que "el currículum de todos los eventuales está en el portal de transparencia desde el momento del nombramiento, también el de Alícia Ramos, que actualmente ya no trabaja en el Ayuntamiento".

Además, defienden que por su función de eventual adscrita a la regidora de Feminismos, Ramos reunía la preparación y conocimientos necesarios y acreditados como licenciada en Derecho, Doctora en Humanidades por la Universidad de California y máster en cultura histórica, comunicación y nuevas profesiones.