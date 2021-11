C. Tangana cancela sus conciertos en el Primavera Sound 2022

El cantante C. Tangana ha cancelado sus conciertos previstos en el Primavera Sound 2022, ha anunciado el festival barcelonés este viernes en un tuit. El Primavera Sound ha alegado "incompatibilidades de agenda" del artista madrileño y ha lamentado los inconvenientes que estos cambios puedan ocasionar.

El festival, que tiene sus entradas agotadas, se celebrará de forma excepcional durante dos fines de semana –del 2 al 12 de junio– para conmemorar su 20 aniversario, doblemente aplazado debido a la pandemia.

El festival tiene un cartel encabezado por The Strokes, Nick Cave, Gorillaz, Dua Lipa, Becky C, entre otros. C. Tangana, que no se ha pronunciado al respecto, tenía previsto actuar ambos fines de semana.

Además de extenderse en días, el festival también lo hará físicamente, ya que se alargará por el Parque del Fórum hasta el municipio adyacente de Sant Adrià del Besòs, lo que permitirá contar con entre 75.000 y 80.000 personas en los diferentes escenarios.

Hasta el momento, ya han confirmado su implicación salas emblemáticas de concierto como las dos del Teatro Apolo, las dos de Razzmatazz, Sidecar, Red58, Luz de Gas, Jamboree, La Nau, y la Sala Bóveda, que albergarán actuaciones de una parte fundamental de los artistas internacionales que habrán actuado en el Fórum.