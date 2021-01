Todos contra Illa y guante de seda entre independentistas en el primer debate de candidatos catalanes

Los socialistas cuentan con que su número uno, el exministro Salvador Illa, es un candidato con mucha visibilidad y que será constantemente interpelado tanto desde el independentismo como desde sus rivales por la derecha. El PSC trata de utilizar esta circunstancia como una palanca para reunir al electorado que en las últimas elecciones apostó por Inés Arrimadas. Así ha quedado patente en el primer debate de candidatos de la campaña electoral catalana, organizado por La Vanguardia, donde la mayoría de las formaciones han buscado el cuerpo a cuerpo con el exministro, mientras él se proponía como única alternativa al independentismo. En el extremo opuesto, los socios independentistas de Junts y ERC han pasado la hora y media del debate prácticamente sin intercambiar palabra para evitar mostrar la división en el seno del Govern.

El primero en abrir fuego contra el socialista ha sido el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. "¿Hará un Gobierno con independentistas?", le ha preguntado, a lo que el exresponsable de sanidad español ha respondido que no. Illa se ha propuesto como un president que "vuelva a unir a los catalanes, entre ellos, con los españoles y con los europeos" en un Govern que "pase página". El del PSC ha elogiado la "esperanza" que representó Ciudadanos en las elecciones de 2017, pero ha reprochado que Inés Arrimadas se fue de Catalunya. "Yo en cambio vengo, y anuncio que me presentaré a la investidura", ha asegurado Illa.

El vicepresident de la Generalitat y candidato de ERC ha buscado la confrontación directa con el socialista, a quien ha acusado de subordinación a la Moncloa. "Catalunya necesita todos los recursos para luchar contra la pandemia.La próxima legislatura debe ser la de la reconstrucción y debe ser dirigida desde aquí, no desde la Moncloa", ha dicho. El republicano ha cargado además contra el discurso del "reencuentro" que abandera el PSC, pues según ha dicho Illa fue la cara visible de los socialistas en las manifestaciones de Sociedad Civil Catalana y "ha formado parte de un gobierno que protege a un rey fugado". "El PSC busca la amnesia y nosotros la memoria republicana", ha dicho.

Borràs también ha cargado contra Illa por su gestión de la pandemia. "Hay que ser muy osado para venir a decir que mejorará la gestión cuando ha sido el peor ministro de Sanidad de Europa", ha dicho la candidata de Junts, que ha acusado al ministerio de haber dejado desatendida tanto a la sanidad como a los sectores económicos. "Es el único gobierno que no ha dado ayudas directas para paliar los efectos de la pandemia", se quejado Borràs. Por su parte Illa, ha tratado de rechazar estas acusaciones pidiendo que "no se haga política con la pandemia" e indicando que fue el Gobierno español quien compró las vacunas, una afirmación que ha levantado revuelo entre el resto de los contendientes.

El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha buscado confrontarse contra los independentistas. "Después de las elecciones puede continuar el gobierno separatista o uno que sume a los socialistas y a los independentistas. Yo propongo un Govern de convivencia liderado por ciudadanos centrado en las cosas que interesan a la gente y que supere la nefasta etapa del procés", ha dicho Carrizosa. El jefe de filas de Cs ha insistido también en la supuesta falta de claridad del candidato socialista sobre cuál será su fórmula de gobierno. "Tendrá que haber una coalición, díganos a quién elegirá", ha exigido a Illa.

Una acusación similar ha hecho Jéssica Albiach, de En Comú Podem, que ha pedido tanto a ERC como al PSC explicar con claridad qué pactos postelectorales harán para llegar a la Generalitat. Sin embargo Albiach se ha enganchado con Borràs, a quien ha acusado de liderar una lista tan de derechas como el PP. "Junts tiene un modelo para Catalunya similar al de Ayuso. Quieren que sea un paraíso fiscal, la Andorra del sur", le ha interpelado. Por esta razón, la candidata de los 'comuns' ha ratificado ante Aragonès que no atenderán su propuesta de Govern "Frankenstein", del que ha dicho que "solo falta el apuntador".

La candidata de la CUP también buscaba al líder de ERC, con quien se disputa un mayor electorado. Dolors Sabater ha acusado a Aragonès de no avanzar en la agenda social ni en la nacional. "Para seguir gobernando como lo han hecho hasta ahora, desde un marco autonomista y que siga privatizando los servicios públicos, no cuenten con nosotros, señor Aragonès", le ha dicho. "Ninguno de los gobiernos, ni el español ni el de la Generalitat, han estado a la altura para dar respuesta a la protección de la vida de las personas ni el derecho de autodeterminación", ha asegurado la anticapitalista, que ha acusado tanto a ERC como a Junts de "desperdiciar la fuerza del 1 de octubre".

"El señor Iceta y el señor Illa, siempre que han podido pacta con ERC lo han hecho. No se dejen engañar más por el señor Sánchez, no sé cuántas veces tienen que engañarles", ha lanzado Alejandro Fernández, candidato del PP. "Salvador Illa dice que viene proteger la salud de los catalanes. ¡Que dios nos pille confesados!", ha ironizado el candidato conservador. "Las alianzas del procés en el Parlament han hecho que mientras la independencia no llega, porque no puede llegar, las políticas de izquierdas se han quedado", ha dicho, poniendo como ejemplo la ley contra los desahucios o el fin de los conciertos escolares a centros que segregan por sexo.

El debate ha servido para confrontar las propuestas de las principales formaciones independentistas tanto en el ámbito de la pandemia, en su vertiente sanitaria y económica, y también respecto a la configuración nacional catalana. Con todo, en un debate entre nueve formaciones, las propuestas han sido poco más que citadas por cada partido. El debate educativo ha centrado una parte de las intervenciones, sobre las que Ciudadanos ha exhibido su propuesto para acabar con la inmersión y tanto Carrizosa como Fernández han cargado contra la ley Celaa del Gobierno central. Mientras los 'comuns' han interpelado a ERC sobre su apuesta por la escuela pública, a lo que los independentistas han exhibido su gestión los últimos tres años.

En el ámbito económico, las pérdidas que ha supuesto la pandemia han monopolizado el intercambio. Una de las que las incidencia ha hecho en esta cuestión es la exconsellera de Empresa, Àngels Chacón, que ha llamado al independentismo a tener "sentido de Estado" y reducir los impuestos para "reactivar" la economía tras el impacto de la COVID-19. Chacón ha acusado al actual Govern de estar "paralizados".