Mas-Colell confía en que Gobierno y Generalitat logren un acuerdo para "neutralizar" al Tribunal de Cuentas

El exconseller de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell ha confiado en que Gobierno y Generalitat logren un acuerdo para "neutralizar" al Tribunal de Cuentas después de que el ente fiscalizador le comunicara este martes una fianza de 2,8 millones de euros por la acción exterior del Govern en favor del procés entre 2011 y 2015.

En una entrevista en RAC-1, Mas-Colell ha abogado por una solución "pragmática" ante las fianzas por un valor total de 5,4 millones de euros que en 15 días deberán depositar 34 exdirigentes y funcionarios, entre ellos los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, al tiempo que ha criticado al president de la Generalitat, Pere Aragonès, por proponer la amnistía como vía para desencallar la causa del Tribunal de Cuentas.

"Envolverse con la amnistía da sensación de debilidad", ha sentenciado Mas-Colell, que ha pedido "no elevar" la solución a la causa del Tribunal de Cuentas "a un nivel retórico y poco útil", en referencia a la propuesta de Aragonès. "Confío que Gobierno y Generalitat se concierten para neutralizar los efectos del Tribunal de Cuentas", ha apostillado.

En contraposición a la amnistía solicitada por Aragonès, el exconseller ha reclamado "acuerdos rápidos y técnicos", prioritariamente para que los exdirigentes puedan hacer frente a las fianzas y evitar el embargo preventivo de sus bienes antes del mes de agosto. "La derecha enquistada en los aparatos del Estado y el 'aznarismo' se tienen que acostumbrar a que sus lanzas no pinchen, y para esto no hacen falta grandes declaraciones de amnistía sino acuerdos rápidos", ha sentenciado.

En este sentido, Mas-Colell ha abogado por avales o créditos bancarios para asegurar las fianzas y "parar el primer golpe", si bien no ha descartado "soluciones imaginativas" como instrumentos financieros o créditos público tanto de organismos vinculados al Gobierno como a la Generalitat. "Se nos aplica un sistema perverso, que hubiera sido distinto si no hubiera habido 1 octubre de 2017, no es justicia sino venganza", ha criticado Mas-Colell.

Mas-Colell, en una nueva crítica a la estrategia independentista por la amnistía, ha apostado por una posición "firme, decidida y sin arriesgar más de la cuenta" de la Generalitat. "Estoy muy a favor del pragmatismo y el diálogo y cualquier cosa [en la causa del Tribunal de Cuentas] tiene que estar consensuada con el Gobierno central", ha añadido.

Respecto a la situación política general, Mas-Colell ha aplaudido la decisión "valiente" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del procés, y ha pedido que la acción del Govern se centre en los aspectos económicos y sociales sin olvidar la cuestión soberanista: "No podemos tenerlo todo paralizado por la reclamación del referéndum".