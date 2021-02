Las dudas sobre las mesas y los protocolos para votar con seguridad marcan el 14F

Últimos preparativos en marcha para que las elecciones catalanas más inciertas puedan celebrarse con la mayor normalidad posible. Con un número de contagios menor que el esperado y tres partidos en liza por la victoria, ni la Generalitat ni las Juntas Electorales prevén un escenario de insumisión masiva que imposibilite la votación, si bien hasta primera hora de la mañana del domingo no se podrá comprobar si todas las mesas electorales se han podido constituir de forma correcta.

"Las elecciones se podrán celebrar con normalidad", afirma el magistrado Diego Álvarez, presidente de la Junta Electoral de Reus, la décima ciudad de Catalunya en número de habitantes. "Hace diez días quizás había más dudas, pero esta semana se ha afianzado el camino a una votación con normalidad", agrega el magistrado, que señala que el primer momento clave del 14F será a las 8:00h. de la mañana. A esa hora titulares y suplentes de las mesas electorales están llamados a comparecer en los colegios. En paralelo, los jueces que conforman las 31 Juntas Electorales de Zona de toda Catalunya estarán reunidos para recibir y solventar las posibles incidencias.

Finalmente Junta Electoral Central (JEC) rechazó este jueves la posibilidad de que se recurra a voluntarios en el caso de que haya ausencias para poder constituir las mesas electorales el 14F. El árbitro electoral sí avaló que se puedan emplear suplentes de otras mesas, con prioridad de que sean del mismo colegio electoral o de otro cercano, cuya configuración ya esté garantizada. La opción de recurrir a suplentes de otras mesas para conformar aquellas donde falten presidentes o vocales da un margen de maniobra "más amplio" y mayor capacidad para resolver los problemas in situ, destaca Álvarez, ya que la Generalitat y los Ayuntamientos han agrupado varias mesas en colegios electorales más grandes, como polideportivos o mercados municipales.

La JEC concretó que los electores que sean designados como miembros de una mesa diferente a la inicialmente asignada "deberán ejercer su derecho de voto en la mesa en la que estén inscritos", bien al comienzo de la votación o desplazándose a ella posteriormente. Además así se evita que las personas de edad avanzada y de riesgo, a quien se ha pedido que voten a primera hora, deban formar parte de una mesa en caso de que fallen los titulares y los suplentes.

Para poder hacer efectiva la opción de recurrir a suplentes, las Juntas Electorales de Zona les deberán comunicar con antelación su obligación de permanecer en el recinto del colegio electoral hasta que se les indique que pueden marcharse. Si todo va bien, entre las 8:00h. y las 9:00h. se constituirán las 9.117 mesas electorales a lo largo y ancho de Catalunya. En caso de no poder constituirse alguna mesa a las 10:00h., la votación en esa mesa se pospondría hasta el martes, una posibilidad que Álvarez ve "marginal".

Por su lado, el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia Bernat Solé, ha informado este viernes de que dos tercios de las mesas electorales de las elecciones del 14F tienen los tres titulares y los seis suplentes confirmados. Además, un 99,9% de las mesas tiene los miembros mínimos para constituirse. Y en el 0,1% están incluidas aquellas mesas que todavía no han comunicado los últimos datos. "Estamos en una tesitura habitual de cualquier procedimiento electoral", ha sostenido Solé en declaraciones a TV3.

En conjunto, más de 33.000 personas han presentado excusas a las Juntas Electorales de Zona para no ir a las mesas electorales el 14F, que suponen un 37% de los más de 82.000 miembros convocados. Un 65% de excusas se han aceptado. Según explica Álvarez, en Reus la mayoría de las excusas versan sobre enfermedades que también eran válidas para pedir no formar parte de las mesas en elecciones anteriores, como hipertensión, asma o diabetes, y por estar cuidando a personas dependientes. En cambio hay pocas excusas que se basen en el coronavirus. "De acuerdo que pueda haber gente que tenga miedo o dudas de formar parte de las mesas, pero confiamos en el ejercicio de responsabilidad cívica de la ciudadanía", asevera el magistrado.

La apreciación del magistrado es compartida por los miembros de las mesas consultados por este diario, que combinan las dudas sobre la seguridad de la votación con el convencimiento, con mayor o menor resignación, de tener que cumplir con su deber como ciudadanos. "Yo acepto ir porque es una obligación, pero pido que me protejan", expresa Mayte Rojas, de Cardedeu (Barcelona), a quien le ha tocado ser vocal suplente. En caso de que finalmente tenga que sentarse en la mesa el 14F Rojas explica que después se autoconfinará en casa unos días por seguridad y porque tiene "la suerte" de poder teletrabajar, "¿Pero y la gente que no puede?", se pregunta, además de criticar que la Generalitat no ofrezca practicar pruebas de coronavirus a los presidentes y los vocales después del 14F, como sí ha hecho antes de la votación.

En cambio, un presidente de mesa de Barcelona, que pide mantenerse en el anonimato, muestra su negativa a acudir el domingo a las 8.00h. a su colegio electoral por miedo a contagiarse. De confirmarse su rechazo a ejercer de presidente, se expone a la apertura de una causa judicial por delito electoral, castigado con hasta un año o una multa de 6 a 24 meses. En 2019 en los juzgados catalanes se investigó a 190 personas por no cumplir con su deber en jornada electoral, diecisiete menos que el año anterior. La mayoría de casos se resuelven con un acuerdo entre la Fiscalía y el encausado y con el pago de una multa.

Hasta este jueves solo un 30% de los designados para las mesas se ha sometido al test de antígenos de COVID-19 ofrecido por la Generalitat en los ambulatorios. Durante toda la jornada electoral los miembros de las mesas llevarán una mascarilla FPP-2, y a partir de las 19.00h. se pondrán un Equipo de Protección Individual (EPI) compuesto de bata resistente a líquidos, pantalla especial y guantes para que voten los positivos de coronavirus y los contactos estrechos. En cada colegio electoral habrá un responsable de seguridad sanitaria al mando del dispositivo para ayudar a los miembros de las mesas. El juez Álvarez no prevé que el tiempo en quitarse el EPI demore el recuento de votos, más aún si, como se prevé, la participación baja.

Horarios y recomendaciones para los votantes

Para los que acudan a votar en su colegio el 14F la Generalitat ha pedido seguir una serie de recomendaciones. Se han fijado tres franjas horarias para votar: de 9:00h. a 12:00h. se pide que voten los mayores y los colectivos de riesgo. Del mediodía hasta las 19:00h., el resto de la población, y durante la última hora, de 19:00h a 20:00h., se aconseja que acudan a los colegios los contagiados y los contactos estrechos. Por regla general el Govern ha podido que se vaya a votar solo, aunque los mayores que precisen de asistencia sí podrán estar acompañados.

Antes de acudir al colegio, la Generalitat recomienda descargarse en el teléfono móvil la aplicación 'Eleccions 14-F', que permitirá comprobar en tiempo real la afluencia de personas en cada colegio electoral para evitar aglomeraciones y colas. En caso de tener que esperarse, el Govern pide sentido común y respetar la distancia de seguridad. Una vez frente a la mesa, el votante depositará su DNI en una bandeja y bajarse la mascarilla para que el presidente compruebe su identidad. Y luego ya se podrá depositar el sobre en la urna.

Los que se librarán de las colas son las 284.706 catalanes y catalanas que han votado por correo, un récord absoluto en unas elecciones al Parlament y que suponen un 350% más de votos postales que en las elecciones de 2017. Ellos podrán esperar los resultados sin tener que ir al colegio el domingo. Eso sí, no podrán salir de su comarca, obligados por las restricciones del coronavirus.