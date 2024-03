El Govern acusa a Junts de dañar la imagen en el exterior de Catalunya por la trama rusa

No tindrien tanta feina si ERC no hagués donat ales durant anys a Tatjiana Zdanoka, l'agent russa que ha treballat durant anys com a eurodiputada des del seu grup. Convidar-la com observadora l'1-O va ser un greu error i va encendre totes les alarmes al més alt nivell. https://t.co/gnsbj8Rsvh