El padre de la niña de Canet llama a acudir a la manifestación contra la inmersión lingüística

El padre de la niña de Canet de Mar (Barcelona) que pidió un 25% de castellano en clase, Javier Pulido, ha salido este lunes del anonimato para llamar a la ciudadanía a acudir a la manifestación convocada este domingo para reivindicar el castellano como lengua vehicular y contra la inmersión lingüística en catalán.

Pulido ha comparecido ante la prensa tras declarar como perjudicado en la causa abierta en un juzgado barcelonés contra cuatro tuiteros por las “expresiones humillantes e hirientes” que, en palabras de la Fiscalía contra los delitos de odio, profirieron contra la familia de Canet que pidió un 25% de castellano en clase.

Al contrario que las decenas de casos anteriores en que la Justicia obligó de forma cautelar a un centro a impartir un 25% de clases de castellano, con la escuela de Canet se originó un revuelo político. Por primera vez el resto de padres de la clase explicitaron su rechazo a la medida, hubo manifestaciones y tuits y PP y Ciudadanos aprovecharon para redoblar sus ataques a la inmersión lingüística, pese a que la dirección del centro acató el 25%.

Algunos de los tuits contra la familia de Canet han terminado en una causa judicial por la que están investigados cuatro usuarios. Los tuiteros declararon la semana pasada y bien se acogieron a su derecho a no declarar bien enmarcaron los tuits en la libertad de expresión y la crítica política.

Uno de los cuatro imputados llamó en varias ocasiones a que la familia de Canet viviera un “infierno” que terminara con su marcha del país, y reclamó que se publicaran sus datos personales. “El pueblo tendría que 'perseguir' día y noche a todos los miembros de esta familia”, reza uno de los tuits. En otros mensajes el hombre aseguró que la cantidad de basura de los barrios y pueblos catalanes es “directamente proporcional” a la cantidad de castellano que se oye en ellos.

Completadas las comparecencias de los investigados, ha sido el turno de Pulido como perjudicado. El padre ha explicado que se ha personado como acusación particular ante el “acoso” que sufrió su familia y que, a su juicio, “no puede quedar impune”.

“Queremos perseguir lo que nos normal y lograr que las personas dejemos de tener miedo”, ha aseverado Pulido, que ha decidido comparecer ante los medios tras optar por permanecer en el anonimato al inicio del caso.

“Estas cosas de las redes parece que no duelen pero en realidad hacen mucho daño”, ha agregado, para a renglón seguido llamar en inglés a manifestarse este domingo: “'Stand up for your rights'”.