ERC denuncia que los concentrados en favor de Borràs gritan “mora de mierda” a una diputada

La concentración de este jueves al mediodía delante del Parlament en apoyo a la presidenta del Parlament, Laura Borràs ha terminado con polémica. ERC ha denunciado que partidarios de Borràs han llamado “mora de mierda” a una de sus diputadas, Najat Driouech, cuando abandonaba la Cámara. Junts ha condenado los insultos.

El juez envía a juicio por corrupción a Laura Borràs y activa la cuenta atrás de su salida del Parlament

Saber más

Poco más de un centenar de personas se han citado este jueves por la mañana en el Parlament para apoyar a Borràs en su última día en la Cámara después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le haya abierto juicio oral por trocear contratos para beneficiar a un amigo cuando ella estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El grito racista, según fuentes de ERC consultadas por la Agència Catalana de Notícies (ACN), se ha producido al final de la concentración, cuando “algunas personas” han llamado “mora de mierda” a Driouech. El portavoz de Junts, Albert Batet, ha condenado los hechos a través de Twitter: “El racismo, ni dentro ni fuera del Parlament. Totalmente intolerable”.

El racisme, ni dins ni fora del Parlament. Totalment intolerable. https://t.co/OTUzS5L1KT — Albert Batet Canadell🎗 (@albertbatet) 28 de julio de 2022

Con una pancarta que rezaba 'Laura Borràs, no estás sola. No es justicia, es venganza', los concentrados han pedido la dimisión del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y han coreado lemas como 'No es un juicio, es una farsa', 'independencia', 'Laura Borràs, nuestra presidenta', 'Puigdemont, nuestro presidente', '1-O, ni olvido ni perdón' y 'ERC y CUP, ¿qué os habéis creído?'. Los gritos contra ERC y la CUP así como contra la prensa se ha sucedido a lo largo de la protesta.

Poco antes de las 11.30 horas, han ido llegando los manifestantes que han respondido a la convocatoria hecha por Junts y por el llamado 'Grupo de Fans de Laura Borràs' para secundar su figura.También ha acudido a la Cámara el expresident de la Generalitat Quim Torra, que ha sido recibido al grito de 'independencia' por parte de los presentes cuando ha entrado el edificio. El diputado de la CUP Carles Riera ha sido increpado a su llegada a la cámara catalana.

Poco después de las 12 horas, Borràs ha bajado a saludar a los concentrados acompañada del diputado de Junts Francesc de Dalmases y de la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula. También les han acompañado destacados cargos de Junts como el Secretario General del partido, Jordi Turull, y el exconseller Josep Rull.

Borràs se ha abrazado con los concentrados, que han respondido con aplausos y gritos de 'presidenta' a su llegada. Minutos después ha bajado Torra y, tras saludar a la presidenta del Parlament, se ha sumado a la comitiva y también ha saludado a los presentes. Tras ello, Borràs y el resto de diputados han vuelto a entrar en el edificio y la Mesa ha votado su suspensión.