El tribunal rechaza el careo entre López y Pérez de los Cobos y acepta como prueba el 'Enfocats' y la Moleskine

El tribunal del juicio del procés, presidido por el magistrado Manuel Marchena, ha rechazado el careo entre el comisario de los Mossos d'Esquadra Ferran López y el coordinador del dispositivo policial para impedir el referéndum, Diego Pérez de los Cobos. La defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn, que ejerce el penalista Xavier Melero, había pedido el careo para que los dos mandos policiales confrontaran sus versiones opuestas y contradictorias sobre el papel de los Mossos el 1-O.

En su respuesta de este martes a las impugnaciones de las pruebas documentales presentadas por las partes, el tribunal ha rechazado las pretensiones de las defensas para excluir como pruebas documentales el powerpoint anónimo 'Enfocats' y la libreta Moleskine del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, con los entresijos del procés.

Solo serán válidos los documentos, no los informes "valorativos", en palabras de Marchena, de la Guardia Civil sobre los mismos, tal y como pretendían las acusaciones. El tribunal, de esta forma, no atiende ni todas las pretensiones de las acusaciones ni de las defensas, que habían impugnado todos los documentos propuesto como prueba por las acusaciones y que provienen de las investigaciones sobre el procés del juzgado de instrucción 13 de Barcelona (donde se incautaron el powerpoint 'Enfocats' y la libreta Moleskine) y la Audiencia Nacional (la causa de los Mossos y Trapero).

López y Pérez de los Cobos

En su declaración como testigo en el juicio del procés, López, mano derecha del major Trapero en el cuerpo y luego jefe de la policía catalana bajo el 155, aseguró que Pérez de los Cobos "validó" el plan de los Mossos para impedir el 1-O y que ahora forma parte del relato acusatorio de la Fiscalía. El dispositivo contemplaba en primer lugar que una pareja de mossos –el denominado "binomio" al que aludieron Trapero y otros mandos policiales– se personara en todos los colegios a primera hora del día de la votación para intentar cerrarlos. Si no tenían éxito, debían pedir apoyo de los antidisturbios de Mossos, Policía y Guardia Civil.

Por contra, en su declaración como testigo –y por lo tanto con obligación de decir verdad– Pérez de los Cobos no solo dijo desconocer cuál era el plan de la policía catalana para el 1-O, sino que negó que López le entregara el 29 de septiembre las pautas de actuación de los Mossos para cumplir con el auto del TSJC que instaba a los tres cuerpos a impedir la votación. Lo hizo precisamente a preguntas de Melero, que pidió el careo. "No es cierto", respondió Pérez de los Cobos el pasado 5 de marzo.

Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y que el 1-O era director del gabinete de coordinación y estudios de la secretaría de Estado de Seguridad, llegó a tildar de "estafa" el dispositivo de los Mossos el 1-O. Sobre las pautas de actuación, concretó que no las tuvo hasta el 9 de octubre, cuando Trapero le remitió un informe sobre la actuación de los Mossos el 1-O. "Tengo pocas dudas de que si hubiera pedido las pautas no me las habrían entregado", apostilló.