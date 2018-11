Miles de independentistas reclaman la libertad de los presos en el aniversario del encarcelamiento de Junqueras y Forn

Miles de independentistas se han concentrado este jueves frente a la prisión de Lledoners (Barcelona), donde permanecen en prisión provisional siete líderes soberanistas, el día antes de que la Fiscalía y la Abogacía presenten sus escritos de acusación. Allí han reclamado la libertad de los presos, coincidiendo con el primer aniversario de la prisión provisional del exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn, que se cumple este viernes.

Junqueras, a través de una carta leída por su padre, su hermano y su cuñada, ha sostenido que la prisión "no sólo es que pueda acabar siendo útil, sino que es seguramente indispensable para que el mundo abra los ojos y se dé cuenta del tipo de Estado al que nos enfrentamos". Por su lado, Laura Masvidal, la pareja de Forn, ha leído otra misiva en la que el extitular de Interior asegura que los presos afrontan el juicio "con la cara bien alta". "Nuestro sacrificio no caerá en saco roto", ha añadido.

En sus intervenciones, el presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han pedido libertad y absolución en vez de indultos o rebajas de pena para los presos sobreranistas. Torrent ha señalado que los presos soberanistas "no deben pedir perdón por nada" y ha afirmado que no renunciarán a la democracia y al derecho de autodeterminación. "No nos dejaremos nunca derrotar por el desánimo y la desunión", ha proclamado Aragonès, que ha abogado por hacer pasos adelante hacia la república.

El acto, al que han acudido 15.000 personas según los organizadores, ha contado con actuaciones musicales y parlamentos de distintas políticos de izquierda, como la diputada de Catalunya en Comú Podem Elisenda Alemany o el exdiputado de la CUP David Fernàndez. Alamany ha reclamado unidad de las fuerzas soberanistas de cara al juicio, y Fernàndez ha hecho un llamamiento a "llenar las calles para vaciar las prisiones".

Este viernes se ha convocado una nueva protesta en Lledoners y frente a las cárceles de Tarragona y Figueres, donde están encerradas la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa. Las peticiones de cárcel que afrontarán los líderes independentistas por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya serán públicas.