Montse Bassa confirma la abstención de ERC, pero advierte: "Me importa un comino la gobernabilidad de España"

La diputada republicana Montse Bassa, hermana de la exconsellera encarcelada Dolors Bassa, ha reafirmado la apuesta de ERC por una abstención que permitirá la investidura de Pedro Sánchez. Una posición que Bassa ha justificado por su apuesta a favor del diálogo y de buscar una solución negociada al conflicto catalán. Pero, según ha advertido la diputada, le importa "un comino la gobernabilidad de España" mientras su hermana está en prisión.

A pesar de la confirmación de que facilitarán la investidura, la hermana de la presa se ha mostrado muy dura con el PSOE, a quien ha tachado de ser "cómplice de la gran mentira de la violencia" en Catalunya. "No solo son los jueces, ustedes también son verdugos porque está en su mano cambiar las leyes", ha acusado Bassa a los socialistas y al propio Pedro Sánchez desde la tribuna.

El discurso encendido de la diputada republicana ha generado revuelo en el sector derecho del hemiciclo, desde donde varios diputados han respondido a sus palabras con gritos de "golpistas" en varios momentos. Bassa ha continuado su intervención sin apenas interrupción, con apelaciones directas hacia la bancada socialista.

"Si los presos políticos están en la cárcel es porque ustedes quieren que estén allí", ha dicho Bassa mirando hacia Sánchez. "Prefieren golpear y encarcelar antes de reconocer un derecho democrático como la autodeterminación. No es la ley, son ustedes", ha reprochado la diputada republicana, mientras recibía los abucheos de la bancada de la derecha.

"La indignación me haría votar un 'no' a un PSOE cómplice de la represión, pero cuando visito a través del puto cristal a Dolors, a Carme, a Oriol y a Raül me recuerdan que nosotros creemos en el diálogo y que no somos como ellos", ha cerrado su alocución la diputada.